Milan vs Torino, en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 30

Sigue el minuto a minuto del encuentro donde podría reaparecer Santiago Gimenez de cara al Mundial 2026

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¿Dónde ver el Milan vs Torino en vivo? Canales de TV y streaming online

El Milan vs Torino de este sábado 21 de marzo del 2026 se podrá seguir a través de ESPN, Disney+ y en el minuto a minuto de Claro Sports.

Alineaciones del Milan vs Torino para la jornada 30, al momento

Estas son las alineaciones confirmadas del Milan vs Torino para la jornada 30 de la Serie A:

Milan: Maignan (P); Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Fullkrug y Pulisic.

Maignan (P); Tomori, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Fullkrug y Pulisic. Torino: Paleari, Ebosse, Ismajili, Coco, Pedersen, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador, Zapata y Simeone.

¿A qué hora inicia el Milan vs Torino hoy 21 de marzo de 2026?

El partido entre Milan y Torino dará comienzo este sábado 21 de marzo del 2026 en punto de las 11:00 horas de México y Centroamérica. Para Colombia serán las 12:00 horas.

¡SANTI PODRÍA REGRESAR A LA ACCIÓN CON EL MILAN!

Hoy tenemos una cita especial en el Stadio San Siro, donde el AC Milan se enfrenta al Torino en un partido clave para recortar distancias con el líder, Inter. Pero lo más destacado de este encuentro será el regreso de Santiago Giménez a la convocatoria de los rossoneri, tras más de cuatro meses de ausencia. El delantero mexicano, que no jugaba desde el 28 de octubre debido a una lesión en el tobillo, vuelve al equipo de Massimiliano Allegri, dejando atrás una larga recuperación. Con la esperanza de sumar un impulso al ataque del Milan, Giménez podría ver acción en un momento crucial de la temporada. ¿Será este el inicio de un regreso triunfal para el delantero mexicano? ¡No te pierdas los detalles de este esperado retorno!

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