Ruud Krol, el muro de la Naranja Mecánica que llevó a Países Bajos a dos finales del Mundial

El defensor fue una de las figuras de la histórica Países Bajos en los Mundiales de 1974 y 1978, liderando a la ‘Naranja Mecánica’ hasta dos finales consecutivas.

A 82 días, entra en nuestro conteo de los 100 mejores de la historia de los Mundiales Ruud Krol. El neerlandés hace parte de una de las generaciones más recordadas del fútbol europeo. El defensor neerlandés fue una de las piezas clave de la selección de Países Bajos durante la década de 1970, etapa en la que el equipo sorprendió al mundo con su estilo de juego basado en el llamado ‘fútbol total’. Aunque nunca logró levantar el trofeo, Krol fue protagonista de dos campañas históricas que llevaron a su selección a disputar finales consecutivas.

El nacimiento de una figura en el Mundial de 1974

El primer gran capítulo mundialista de Krol llegó en la Copa Mundial de la FIFA 1974, celebrada en Alemania Occidental. En aquel torneo, el defensor se desempeñó principalmente como lateral izquierdo y fue fundamental en el funcionamiento colectivo del equipo dirigido por Rinus Michels. Su capacidad para sumarse al ataque, recuperar balones y participar en la circulación del juego encajó perfectamente con la dinámica del conjunto neerlandés.

En ese equipo también brillaban figuras como Johan Cruyff, líder futbolístico de una selección que revolucionó la manera de entender el juego. Krol disputó todos los partidos del torneo y fue clave en el camino de Países Bajos hacia la final, destacándose por su inteligencia táctica y su capacidad para adaptarse a diferentes situaciones dentro del campo.

Una final histórica que terminó en subcampeonato

El gran momento del torneo llegó con la final ante Alemania Occidental. El partido, disputado en Múnich, comenzó con ventaja para los neerlandeses, pero finalmente los locales remontaron y se impusieron 2-1. Aunque el título se escapó, la campaña de Países Bajos dejó una huella profunda en la historia del fútbol y consolidó a Krol como uno de los defensores más importantes del momento.

Ruud Krol en el conteo de los 100 mejores jugadores del Mundial | Claro Sports

Capitán y líder en el Mundial de 1978

Cuatro años después, Krol volvió a ser protagonista en la Copa Mundial de la FIFA 1978, disputada en Argentina. Para ese entonces ya era uno de los referentes del equipo y asumió un rol todavía más importante, pues actuó como líbero y además portó el brazalete de capitán ante la ausencia de Cruyff. Desde esa posición lideró la defensa y fue clave en la salida del balón desde el fondo.

Países Bajos volvió a protagonizar una destacada actuación en el torneo y alcanzó nuevamente la final, esta vez frente a Argentina.El partido fue muy disputado y se definió en tiempo extra, donde el conjunto sudamericano terminó imponiéndose 3-1 para quedarse con el título. Así, Krol y su generación tuvieron que conformarse con otro subcampeonato.

Un legado imborrable en los Mundiales

En total, Ruud Krol disputó 14 partidos en Copas del Mundo y fue titular en todos ellos, participando en dos de las mejores campañas de la historia de Países Bajos en el torneo. Más allá de no haber conseguido el título, su liderazgo, su versatilidad defensiva y su inteligencia táctica lo convirtieron en una de las figuras más representativas de aquella generación que transformó el fútbol moderno y dejó una marca imborrable en la historia de los Mundiales.

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