Guastatoya vs Municipal en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Guastatoya vs Municipal, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El duelo entre Guastatoya y Municipal marcará uno de los encuentros de la jornada 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional. El partido se disputará en el estadio David Cordón Hichos y enfrenta a dos equipos que buscan consolidarse en la zona media de la tabla. En el antecedente más reciente entre ambos, Municipal se impuso por 2-1, resultado que le da un contexto competitivo a este nuevo cruce.

Guastatoya llega tras una victoria por 1-0 frente a Aurora FC, un resultado que le permitió sumar confianza en un tramo irregular del torneo. El equipo Pecho Amarillo ha tenido dificultades para sostener resultados, alternando triunfos con derrotas en sus últimas presentaciones. Con 19 puntos, se ubica en la zona media y sabe que sumar en casa será clave para mantenerse en puestos de clasificación.

Por su parte, Municipal viene de caer 3-1 ante Xelajú MC, en un partido donde no logró sostener su rendimiento. A pesar de esa derrota, el equipo capitalino se mantiene competitivo en la tabla con 21 unidades y dentro de los puestos cercanos a la parte alta. Su rendimiento reciente ha sido variable, pero cuenta con argumentos ofensivos para buscar puntos fuera de casa y repetir lo hecho en el último enfrentamiento directo.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Guastatoya vs Municipal de la jornada 15 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Guastatoya y Municipal está programado para el domingo 22 de marzo a las 16:00 horas y se disputará en el estadio David Cordón Hichos. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de toda la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Guastatoya vs Municipal hoy

Guastastoya no podrá contar con Santiago Gómez, expulsado en el partido ante Aurora, mientras que Municipal no cuenta con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Pablo Centrone y Mario Acevedo no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Guastatoya : Rubén Escobar, Joshua Ubico, Carlos Alvarado, Víctor Armas, Kevin Fernández, Denilson Sánchez, Marlon Sequén, Keyshwen Arboine, Ariel Lon, José Almanza, Víctor Avalos. DT : Pablo Centrone.

: Rubén Escobar, Joshua Ubico, Carlos Alvarado, Víctor Armas, Kevin Fernández, Denilson Sánchez, Marlon Sequén, Keyshwen Arboine, Ariel Lon, José Almanza, Víctor Avalos. : Pablo Centrone. Municipal: Kenderson Navarro, César Calderón, José Mena, Nicolás Samayoa, José Morales, Yunior Pérez, Jonathan Franco, John Méndez, Rudy Muñoz, Cristian Hernández, Erik López. DT: Mario Acevedo.

Antecedentes y últimos resultados del Guastatoya vs Municipal en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Guastatoya y Municipal:

31 de enero de 2026 | Municipal 2-1 Guastatoya | Clausura

26 de noviembre de 2025 | Municipal 3-0 Guastatoya | Torneo Apertura

14 de septiembre de 2025 | Guastatoya 0-3 Municipal | Torneo Apertura

17 de abril de 2025 | Municipal 1- Guastatoya | Torneo Clausura

12 de febrero de 2025 | Guastatoya 0-2 Municipal | Torneo Clausura

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