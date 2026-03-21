Max Verstappen se impone en Nürburgring en su debut con Mercedes

El tetracampeón de F1 se impone en la NLS2, demostrando su dominio al volante del Mercedes-AMG GT3

Verstappen colecciona títulos fuera de la F1. | Reuters.

Max Verstappen mostró su dominio en la NLS2 del Nürburgring al conseguir la victoria en su primera carrera a bordo del Mercedes-AMG GT3 #3 de Verstappen Racing. Junto a Dani Juncadella y Jules Gounon, el tetracampeón de F1 completó 26 vueltas en el desafiante circuito alemán, consolidando su preparación para las 24 Horas de Nürburgring 2026.

El piloto neerlandés comenzó el día con una pole position impresionante, marcando un tiempo de 7:51.751, casi dos segundos más rápido que el resto. Sin embargo, perdió el liderato en la primera vuelta ante Christopher Haase del Audi #16. A pesar de una intensa batalla en el tráfico y varios momentos complicados por los códigos 60, Verstappen logró recuperar la punta en la sexta vuelta y nunca volvió a cederla.

La competencia no estuvo exenta de emoción, con Verstappen y Haase protagonizando un duelo espectacular. Después de una parada en boxes estratégica, Verstappen entregó el auto en la delantera a Juncadella, quien volvió a superar a Haase, con el Mercedes-AMG GT3 recuperando el control. A pesar de los esfuerzos de otros competidores, como el BMW #99 de Rowe, Verstappen y sus compañeros aseguraron la victoria con una ventaja de más de un minuto al final.

La victoria de Verstappen en Nürburgring no solo fue un triunfo personal, sino también una demostración de su capacidad de adaptación a diferentes tipos de competiciones. A pesar de ser un experto en la Fórmula 1, el piloto de Red Bull ha estado probando suerte en el mundo del GT3, logrando resultados impresionantes desde su debut el año pasado. Este tipo de carreras, con su propio conjunto de desafíos y estrategias, ha sido una excelente oportunidad para que Verstappen amplíe su experiencia en el automovilismo y afine su técnica en diferentes tipos de vehículos.

Verstappen se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo, destacando la importancia de la cooperación entre los pilotos y el trabajo conjunto para conseguir la victoria. “Es un gran resultado para todo el equipo. Cada uno de nosotros contribuyó a este triunfo, y es emocionante ver cómo el trabajo en conjunto da frutos, especialmente en un circuito tan complicado como Nürburgring”, afirmó el neerlandés. “Fue una batalla intensa con Haase al principio. El tráfico jugó un papel importante, pero finalmente logré adelantarlo y controlar el ritmo.” concluyó el cuatro veces campeón de Fórmula 1.

El podio lo completaron Jordan Pepper con el BMW M4 GT3 EVO #99, a 51 segundos de Verstappen, y Tim Heinemann con el Porsche 911 GT3 R, a 55 segundos. Este triunfo es un paso más en su preparación para las 24 Horas de Nürburgring, que se celebrarán del 14 al 17 de mayo de 2026.

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