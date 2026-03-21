Posibles alineaciones de Alianza vs Deportivo Cali pro la Liga BetPlay 2026-I

Los ‘Vallenatos’ y ‘Azucareros’ orquestarán el único partido del domingo en el campeonato liguero.

Alianza FC y Deportivo Cali, el único partido de la jornada dominical

El calendario del fútbol colombiano, bastante peculiar, incluye solo un compromiso para un domingo. En medio del puente festivo, Alianza y Deportivo Cali se batirán en el Estadio Armando Maestre de Valledupar. Dos equipos necesitados de una victoria que reconforte, además de escalar en la tabla de posiciones.

La localía por fin conoció la victoria. En un “partido de seis puntos”, la escuadra dirigida por Camilo Ayala venció a Jaguares y sigue sumando buenas actuaciones, recordando el empate contra Santa Fe en El Campín hace poco. Por su parte, la visita, dirigida por Dudamel, necesita cuadrar caja tras su empate de local con los ‘Cardenales’ y meterse a los ocho.

Posible alineación de Alianza para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Alianza: Johan Wallens; Yilson Rosales, Juan Viveros, Kevin Moreno, Jhildrey Lasso; Jhaír Castillo, Fabián Cantillo; Felipe Pardo, Yéiner Londoño, Jesús Muñoz y Carlos Lucumí. DT: Camilo Ayala.

Posible alineación de Deportivo Cali para el juego por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Deportivo Cali: Pedro Gallese; Luis Orejuela, Fernando Álvarez, Felipe Aguilar, Juan José Tello; Matías Orozco, Yani Quintero, Avilés Hurtado, Andrés Correa; Juan Dinenno y Steven Rodríguez. DT: Rafael Dudamel.

¿Cómo y dónde ver a Alianza FC vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este duelo, válido por la fecha 13, iniciará en el Estadio Armando Maestre de Valledupar, este domingo 22 de marzo, a partir de las 4:00 de la tarde. Para ver el cotejo, estará disponible por las señales de Win Sports y Win+ Fútbol, al igual que Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Alianza FC

19.03.2026 | Alianza 1-0 Jaguares | Fecha 12.

14.03.2026 | Santa Fe 1-1 Alianza | Fecha 11.

05.03.2026 | Junior 1-1 Alianza | Fecha 10.

28.02.2026 | Alianza 0-3 América de Cali | Fecha 9.

21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Alianza | Fecha 8.

Últimos partidos del Deportivo Cali

18.02.2026 | Deportivo Cali 1-1 Santa Fe | Fecha 12.

14.03.2026 | Cúcuta 0-2 Deportivo Cali | Fecha 11.

06.03.2026 | Deportivo Cali 0-2 Once Caldas | Fecha 10.

01.03.2026 | Deportivo Cali 1-1 Fortaleza | Fecha 16 (adelantado).

21.02.2026 | Bucaramanga 0-0 Deportivo Cali | Fecha 8.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: José Bautista (Tolima).

José Bautista (Tolima). Asistente 1: Heiberth Calvo (Bogotá).

Heiberth Calvo (Bogotá). Asistente 2: Yeison Vásquez (Caldas).

Yeison Vásquez (Caldas). Cuarto árbitro: Jorge Narváez (Cesar).

Jorge Narváez (Cesar). VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).

Nicolás Rodríguez (Bogotá). AVAR: Juan Gutiérrez (Meta).

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