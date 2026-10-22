¿Hasta 15 partidos sin dirigir? Sebastián Abreu se expone a una dura sanción tras su expulsión ante Toluca

El técnico de Xolos fue expulsado tras reclamar al árbitro y podría recibir una suspensión dependiendo de lo reportado en el acta

Sebatián Abreu podría recibir una dura sanción | Imago 7

Sebastián Abreu, entrenador de Xolos de Tijuana, podría enfrentar una sanción de varios partidos después de su expulsión durante el encuentro frente a Toluca en el Estadio Nemesio Diez el pasado miércoles 21 de octubre. El técnico uruguayo reclamó una supuesta infracción previa al segundo gol de los Diablos Rojos y, tras recibir la tarjeta roja, ingresó al terreno de juego para continuar con sus protestas contra el árbitro Joaquín Alberto Vizcarra Armenta.

La situación ocurrió después de que Helinho marcara el 2-1 a favor de Toluca. Abreu consideró que Federico Viñas había cometido una falta sobre Yael Padilla durante la jugada que terminó en anotación, por lo que solicitó que se revisara la acción y se invalidara el gol. El estratega abandonó su área técnica para manifestar su desacuerdo con la decisión arbitral. Ante las protestas, Vizcarra Armenta determinó expulsarlo del encuentro.

Sin embargo, el incidente continuó después de que el árbitro mostrara la tarjeta roja. Abreu ingresó a la cancha y se dirigió nuevamente hacia el silbante para reclamarle la jugada. La intervención de los futbolistas de los Xolos que se encontraban en el banquillo de Tijuana evitó que el entrenador siguiera acercándose al árbitro.

La anotación de Helinho se mantuvo en el marcador, mientras que el técnico tuvo que abandonar el área de juego como consecuencia de su expulsión. Ahora, la sanción que podría recibir dependerá de las conductas que el árbitro haya registrado en su informe y de la clasificación que determine la autoridad disciplinaria.

¿Cuántos partidos de suspensión podría recibir Sebastián Abreu según el reglamento de la Liga MX?

El Reglamento de Sanciones contempla diferentes castigos para los integrantes del cuerpo técnico que abandonen su área de trabajo, protesten decisiones arbitrales o ingresen al terreno de juego para confrontar a los oficiales del partido.

Una de las disposiciones en el inciso C del Reglamento de Sanciones establece que salir deliberadamente de la zona técnica para reclamar una decisión arbitral o actuar de manera provocativa puede castigarse con un partido de suspensión y una multa de 90 a 200 UMAs. Esta infracción podría relacionarse con la conducta de Abreu antes de recibir la tarjeta roja.

Sin embargo, el reglamento también contempla otras sanciones dependiendo de lo que haya ocurrido durante la confrontación:

Reclamaciones constantes contra los árbitros: de uno a dos partidos de suspensión y/o una multa de 90 a 500 UMAs.

Ingreso al terreno de juego para insultar a jugadores u oficiales: de uno a ocho partidos de suspensión y/o una multa de 500 UMAs.

Amenazas contra oficiales del partido: de dos a ocho encuentros de suspensión y/o una multa de 90 a 500 UMAs.

Conducta violenta: de uno a 15 partidos de suspensión y una multa de 90 a 3,000 UMAs.

Por lo tanto, Abreu podría enfrentar un castigo de hasta ocho encuentros si se determina que ingresó al campo para insultar o amenazar al árbitro. En caso de que su comportamiento sea clasificado como conducta violenta, el reglamento contempla una suspensión que puede alcanzar los 15 partidos.

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No obstante, el ingreso al terreno de juego por sí solo no significa que necesariamente se le aplicará una de las sanciones de mayor duración. Para ello, será necesario determinar si existieron insultos, amenazas u otras conductas contempladas en el reglamento.

El contenido del acta arbitral será uno de los elementos para establecer la sanción que podría recibir el entrenador de Tijuana. A partir de lo reportado por Joaquín Alberto Vizcarra Armenta, la autoridad disciplinaria deberá evaluar las acciones de Abreu y determinar el castigo correspondiente por lo sucedido en el encuentro contra Toluca.