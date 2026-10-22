Diego Camargo abandona el Clásico RCN: el vigente campeón desiste de la defensa del título

Diego Camargo abandona el Clásico RCN 2026 por motivos de salud tras la sexta etapa. Su baja afecta al Team Medellín en la lucha por la gloria.

Diego Camargo del Team Medellín | Federación Colombiana de Ciclismo

Cuando se va acercando el final del Clásico RCN 2026, se conoció una noticia importante y que puede marcar el rumbo de la carrera, pues Diego Camargo abandonó la competencia debido a problemas de salud, lo que significa un duro golpe para el Team Medellín, pues pierde a su arma principal para lo que es la pelea por la clasificación general.

Antes que nada, se debe mencionar que Estiven García del Team Sistecrédito fue el ganador de la sexta etapa con llegada a Anserma en el departamento de Caldas. La jornada fue bastante extensa, pues tuvo más de 200 kilómetros y según se pudo conocer, es una de las más largas en toda la historia del ‘Duelo de Titanes’. Sin duda un duro desafío el que tuvieron los corredores.

A medida que los pedalistas fueron pasando la línea de meta, no llegaba alguna referencia sobre Camargo, quien es el vigente campeón. Eso empezó a levantar sospechas, aunque todavía no había mucha claridad al respecto en esos instantes. No obstante, con el pasar del tiempo, en la transmisión oficial informaron que el pedalista se bajó de la bicicleta, inclusive mostraron un pequeño pedazo en el que se vio al corredor dentro de una ambulancia.

😱🚲 Diego Camargo abandonó el #ClásicoRCN2026 ¿Por qué? https://t.co/xCEhQtrx0p — Clásico RCN (@ClasicoRCN) October 22, 2026

Así las cosas, el corredor del Team Medellín no sigue en competencia y no tomará salida para la séptima fracción este viernes 23 de octubre, la cual comienza en Supía. Por otra parte, otros informes dicen que su retiro es causa de una caída que sufrió en la quinta etapa y a un golpe de calor que le dio en el transcurso de la sexta. Al parecer Diego se encuentra estable en términos generales de salud.

Fin a la ilusión de un bicampeonato

Previo a la salida de la sexta fracción, Camargo se encontraba a solo 35 segundos de Kevin Castillo, quien era el líder del Clásico RCN. Las posibilidades estaban para descontar ese tiempo en lo que quedaba de carrera, pero desafortunadamente ya no podrá ser así. Recordemos que Wilmar Paredes y Martín Restrepo también son bajas en la escuadra paisa.

Con ese panorama, el hombre más cercano a Javier Jamaica, quien asumió el liderato tras la etapa 6, es David González en el puesto 11 a 7 minutos y 43 segundos por parte del Team Medellín. Ese tiempo ya es una diferencia importante y es poco probable que pueda descontar para hacerse con ese primer lugar, aunque tal vez pueda escalar algunas casillas y meterse al top 10.

Resta esperar la nueva postura que adopte el Team Medellín para lo que queda de carrera, pues restan dos fracciones de montaña y una cronoescalada. Seguramente el equipo antioqueño querrá ganar alguna de ellas, pues recordemos que a partir de la séptima etapa en adelante se entra a su departamento.

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