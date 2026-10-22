Clasificación General Clásico RCN 2026: ¿Quién se llevó el triunfo de la Etapa 6 este 22 de octubre?

Hay nuevo líder de la general tras esta jornada, la cual recorrió los departamentos del Valle del Cauca y de Caldas.

Clasificación general Clásico RCN tras la etapa 6 | @ClasicoRCN

El Clásico RCN no da respiro y la acción de lo que fue la sexta etapa dejó como ganador a Estiven García del Team Sistecrédito, quien se enfundó el triunfo desde la fuga. Recordemos que la jornada partió de Palmira y llegó al departamento de Caldas, puntualmente a Anserma. Un día de media montaña y que trajo también cambios a remarcar en la general.

Clasificación y posiciones de la Etapa 6 en el Clásico RCN 2026, al momento

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Estiven García Team Sistecrédito 05:20:02 2. Javier Jamaica Nu Colombia +0:09 3. Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness Envía +0:24 4. Rodrigo Contreras Nu Colombia +0:33 5. Kevin Castillo Orgullo Paisa “ 6. Andrés Ardila Nu Colombia “ 7. Sergio Henao Nu Colombia “ 8. Daniel Hoyos CRI +0:39 9. Óscar Sevilla Team Medellín +0:44 10. Michael Moreno EEB +0:46

Clasificación general del Clásico RCN este 22 de octubre de 2026

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Javier Jamaica Nu Colombia 23:18:32 2. Kevin Castillo Orgullo Paisa +0:09 3. Andrés Ardila Nu Colombia +0:21 4. Sergio Henao Nu Colombia +1:12 5. Wilson Peña Team Sistecrédito +1:16 6. Jaider Muñoz Team Sistecrédito +3:50 7. Rodrigo Contreras Nu Colombia +4:08 8. Óscar Garzón

GW Erco Sportfitness Envía +4:34 9. Daniel Hoyos CRI +5:14 10. Bernardo Suaza Orgullo Paisa +6:44

¿Qué otros campeones de la Etapa 6 hubo en el Clásico RCN 2026?

A lo largo de la historia del ‘Duelo de Titanes’, son varios los campeones que han ganado esa etapa antes de alzar el título. El más reciente es Diego Camargo, quien se enfundó esa jornada el año pasado al coronar el Alto del Sifón. Por otra parte, Kevin Castillo en 2024 también festejó. Más vieja guardia tenemos a Rafael Antonio Niño, ‘Lucho’ Herrera, Fabio Parra y Óscar Sevilla.

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Horario, ruta y dónde ver en vivo la siguiente Etapa del Clásico RCN 2026

La séptima jornada de la ronda nacional comienza sobre las 8:45 a.m. este viernes 23 de octubre con salida en el departamento de Caldas y llegada a Antioquia. Como tal los corredores inician el recorrido en Supía y van hasta La Estrealla con un total de 121,6 kilómetros de distancia. La etapa la puede seguir desde el inicio solo por audio a través del YouTube de Deportes RCN y luego hacen el enlace con el acompañamiento de video. En Claro Sports también le llevaremos todos los detalles en directo.

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