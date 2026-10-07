Clásico RCN 2026: fecha, horario, recorridos, clasificaciones y dónde ver en vivo
Esta carrera ya es tradición en Colombia y la nueva edición promete emociones por diversos departamentos del país.
La emoción del ciclismo en Colombia tendrá un nuevo evento para conocer a los grandes talentos que se forman en el relieve de un país tan diverso. Llega una nueva edición del Clásico RCN, carrera que se ha construido su nombre a través de los años y que ya es toda una tradición en el país. A pocos días para que la competencia se ponga en marcha, ya se conocen todos los detalles logísticos.
Clásico RCN 2026: ¿cuándo y a qué hora inicia?
Ya se ha confirmado que la carrera se pondrá en marcha con la primera etapa, que se va a correr el sábado 17 de octubre con salida programada para las 8:00 a.m. Esa fracción inaugural será en el departamento de Cundinamarca, saliendo desde el municipio de Mosquera y finalizando en Zipaquirá. La distancia será de 182,9 kilómetros y hará pasar el pelotón por varias localidades de la sabana norte.
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¿Dónde ver en vivo el Clásico RCN 2026? TV y online
Según lo ha anunciado la organización, la transmisión en vivo de toda la competencia va a estar en el canal de YouTube de Canal RCN. No se descarta que la señal principal de esta cadena televisiva llegue a pasar algunos momentos en vivo.
Clásico RCN 2026: etapas y recorridos
La competencia estará compuesta por un total de nueve etapas, las cuales se desarrollarán así:
- Mosquera – Zipaquirá, 182,9 kilómetros.
- Funza – Honda, 131,3 kilómetros.
- Honda – Ibagué, 153,1 kilómetros.
- Ibagué – Sevilla, 133 kilómetros.
- Caicedonia – Cali, 171,7 kilómetros.
- Palmira – Anserma, Caldas, 225,2 kilómetros.
- Supía – La Estrella, 121,6 kilómetros.
- Bello – Santo Domingo, 136 kilómetros.
- Medellín – Las Palmas, 17,2 kilómetros.
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Clásico RCN 2026: equipos y clasificaciones
Por ahora, se ha confirmado la participación de 19 escuadras, aunque no todas van a tener el mismo número de ciclistas inscritos. No se descarta que puedan presentarse cambios en los días que faltan para iniciar la competencia.
- Team Medellín EPM: 10
- Team Sistecrédito: 10
- GW Erco Sportfitness: 10
- Nu Colombia: 10
- Orgullo Paisa Indeportes Antioquia: 10
- Team Boyacá es para Vivirla: 9
- EBSA Empresa de Energía de Boyacá: 8
- CRIC Nacional: 10
- Gobernación del Putumayo Strongman: 10
- Tolima es Pasión: 10
- Aguardiente Néctar Cundinamarca: 8
- FFAA Fuerzas Armadas: 8
- Team Funrev Vima Machine: 10
- Fundecom: 10
- Chía CST 4WD Renta Strongman: 10
- FTB Celucambio: 10
- SHC Cycling Team: 10
- Team Garroteros: 10
- Team Grupo Sol: 8