Clásico RCN 2026: fecha, horario, recorridos, clasificaciones y dónde ver en vivo

Esta carrera ya es tradición en Colombia y la nueva edición promete emociones por diversos departamentos del país.

Fotografía de referencia de un ciclista en Colombia. – Vizzor Image.

La emoción del ciclismo en Colombia tendrá un nuevo evento para conocer a los grandes talentos que se forman en el relieve de un país tan diverso. Llega una nueva edición del Clásico RCN, carrera que se ha construido su nombre a través de los años y que ya es toda una tradición en el país. A pocos días para que la competencia se ponga en marcha, ya se conocen todos los detalles logísticos.

Clásico RCN 2026: ¿cuándo y a qué hora inicia?

Ya se ha confirmado que la carrera se pondrá en marcha con la primera etapa, que se va a correr el sábado 17 de octubre con salida programada para las 8:00 a.m. Esa fracción inaugural será en el departamento de Cundinamarca, saliendo desde el municipio de Mosquera y finalizando en Zipaquirá. La distancia será de 182,9 kilómetros y hará pasar el pelotón por varias localidades de la sabana norte.

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¿Dónde ver en vivo el Clásico RCN 2026? TV y online

Según lo ha anunciado la organización, la transmisión en vivo de toda la competencia va a estar en el canal de YouTube de Canal RCN. No se descarta que la señal principal de esta cadena televisiva llegue a pasar algunos momentos en vivo.

Clásico RCN 2026: etapas y recorridos

La competencia estará compuesta por un total de nueve etapas, las cuales se desarrollarán así:

Mosquera – Zipaquirá, 182,9 kilómetros. Funza – Honda, 131,3 kilómetros. Honda – Ibagué, 153,1 kilómetros. Ibagué – Sevilla, 133 kilómetros. Caicedonia – Cali, 171,7 kilómetros. Palmira – Anserma, Caldas, 225,2 kilómetros. Supía – La Estrella, 121,6 kilómetros. Bello – Santo Domingo, 136 kilómetros. Medellín – Las Palmas, 17,2 kilómetros.

Clásico RCN 2026: equipos y clasificaciones

Por ahora, se ha confirmado la participación de 19 escuadras, aunque no todas van a tener el mismo número de ciclistas inscritos. No se descarta que puedan presentarse cambios en los días que faltan para iniciar la competencia.

Team Medellín EPM: 10 Team Sistecrédito: 10 GW Erco Sportfitness: 10 Nu Colombia: 10 Orgullo Paisa Indeportes Antioquia: 10 Team Boyacá es para Vivirla: 9 EBSA Empresa de Energía de Boyacá: 8 CRIC Nacional: 10 Gobernación del Putumayo Strongman: 10 Tolima es Pasión: 10 Aguardiente Néctar Cundinamarca: 8 FFAA Fuerzas Armadas: 8 Team Funrev Vima Machine: 10 Fundecom: 10 Chía CST 4WD Renta Strongman: 10 FTB Celucambio: 10 SHC Cycling Team: 10 Team Garroteros: 10 Team Grupo Sol: 8

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