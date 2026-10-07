Yeison López hace historia: campeón y récord mundial en el clasificatorio a Lima 2027

El colombiano Yeison López, subcampeón olímpico, se consagró campeón absoluto en los 85 kg y volvió a hacer historia con tres medallas de oro.

Yeison López, pesista colombiano | Foto: Comité Olímpico Colombiano.

El levantamiento de pesas colombiano volvió a celebrar una actuación de talla internacional gracias a Yeison López, quien se consagró campeón absoluto de la categoría de 85 kilogramos durante el clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, que se disputa en Tepic, México. El subcampeón olímpico de París 2024 fue la gran figura de la tercera jornada y protagonizó una presentación que le permitió subir tres veces a lo más alto del podio.

Yeison López, imparable en Tepic

El deportista nacido en Istmina, Chocó, volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del levantamiento de pesas colombiano. López, conocido popularmente como ‘Gokú’, impuso condiciones desde sus primeros intentos y terminó estableciendo nuevos registros que ratifican el excelente momento deportivo que atraviesa después de conquistar la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Su historia también le da un significado especial a este nuevo triunfo. López tuvo que salir desplazado de su tierra natal a los 11 años debido a la violencia y posteriormente encontró en Cali el escenario para desarrollar su carrera deportiva. Fue allí donde comenzó a construir un camino que lo llevó hasta convertirse en uno de los mejores pesistas del mundo.

Récord mundial en el arranque

En el movimiento de arranque, López comenzó con un levantamiento de 165 kilogramos. Sin embargo, fue en su segundo intento cuando volvió a demostrar toda su potencia al levantar válidamente 173 kg, registro con el que igualó el récord mundial de la categoría y, además, estableció una nueva marca panamericana.

Ese resultado le permitió quedarse con la primera medalla de oro de la jornada y tomar ventaja en una competencia en la que desde el comienzo dejó claro que iba por todo. El colombiano volvió a responder en los momentos importantes y puso nuevamente su nombre en los libros de récords del levantamiento de pesas.

Dominio absoluto en el envión

La actuación de López no terminó allí. En la modalidad de envión, el pesista colombiano salió a la plataforma con la misma determinación y consiguió levantar 205 kilogramos en su primer intento. Posteriormente, en su segunda salida, alcanzó los 210 kg, asegurando así su segunda presea dorada de la jornada y otro récord continental.

Con sus registros en ambas modalidades, el chocoano confirmó su superioridad en la categoría de 85 kilogramos y llegó al último momento de la competencia con la posibilidad de cerrar una jornada perfecta.

Finalmente, López acumuló 383 kilogramos en el total, una cifra que le permitió conquistar su tercera medalla de oro y, al mismo tiempo, establecer un nuevo récord mundial y panamericano. De esta manera, el colombiano completó una presentación memorable en Tepic y volvió a demostrar que se encuentra entre los grandes nombres de la halterofilia internacional.

El triunfo también representa una nueva página en la carrera de un deportista que encontró en el levantamiento de pesas una oportunidad para transformar su vida. Inspirado inicialmente por su primo Wilmer Torres, López pasó de superar las dificultades de su infancia a convertirse en subcampeón olímpico y ahora en protagonista de nuevos récords mundiales.

Con esta actuación, Yeison López vuelve a poner en lo más alto al levantamiento de pesas colombiano y fortalece su condición de una de las principales cartas del país para las grandes competencias internacionales. Su actuación en México no solo deja tres medallas de oro, sino también récords que reflejan el crecimiento de un deportista que continúa haciendo historia sobre la plataforma.

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