Clasificación General Clásico RCN 2026: ¿Quién se llevó el triunfo de la Etapa 7 este 23 de octubre?

Todas las emociones de la competición colombiana, se encuentran en Claro Sports Colombia.

Javier Jamaica, líder del Clásico RCN/ NU Colombia.

El NU Colombia sigue firmando su protagonismo para quedarse con el título de este Clásico RCN 2026. Este viernes 23 de octubre se desarrolló la séptima etapa de la competición colombiana y el equipo morado hizo el 1, 2 y 3 en el Alto de Minas con Javier Jamaica, Camilo Muñoz y Rodrigo Contreras para seguir en la parte de adelante de la clasificación general.

Clasificación y posiciones de la etapa 7 en el Clásico RCN 2026, al momento

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Javier Jamaica NU Colombia 3:07:59 2. Camilo Muñoz NU Colombia + 0:42 3. Rodrigo Contreras NU Colombia + 1:53 4. Juan López GW Erco Sportfitness Envía + 1:54 5. Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness Envía + 1:57 6. Michael Moreno EBSA Empresa de Energía de Boyacá + 1:59 7. Daniel Hoyos CRI + 2:06 8. Kevin Castillo Orgullo Paisa + 2:10 9. Yeison Reyes Orgullo Paisa + 2:44 10. Sergio Henao NU Colombia + 4:00

MÁS INFORMACIÓN: Etapa 7 Clásico RCN 2026 en vivo: resultados y posiciones de la carrera hoy 23 de octubre

Clasificación general del Clásico RCN este 22 de octubre de 2026

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Javier Jamaica Nu Colombia 26:26:16 2. Andrés Ardila Nu Colombia + 1:08 3. Kevin Castillo Orgullo Paisa + 2:32 4. Sergio Henao Nu Colombia + 5:25 5. Rodrigo Contreras Nu Colombia + 6:10 6. Daniel Hoyos CRI + 7:33 7. Wilson Peña Team Sistecrédito + 9:25 8. Óscar Garzón GW Erco Sportfitness Envía + 9:57 9. Jaider Muñoz Team Sistecrédito + 9:59 10. Juan López GW Erco Sportfitness Envía + 10:48

¿Qué otros campeones de la etapa 6 hubo en el Clásico RCN 2026?

El Clásico RCN es una de las competiciones ciclísticas más importantes de Suramérica, varios de los deportistas que compiten en la región buscan un lugar en este gran certamen. Infortunadamente Diego Camargo (Team Medellín) tuvo que abandonar esta edición, sin embargo es el vigente campeón al coronar el Alto del Sifón. Por otra parte, Kevin Castillo en 2024 también festejó. Más vieja guardia tenemos a Rafael Antonio Niño, ‘Lucho’ Herrera, Fabio Parra y Óscar Sevilla.

Horario, ruta y dónde ver en vivo la siguiente etapa del Clásico RCN 2026

La octava jornada de esta edición del ‘Duelo de Titanes’ comienza sobre las 8:15 a.m. este sábado 24 de octubre, todo el recorrido será en el departamento de Antioquia, saliendo en Bello y finalizando en Santo Domingo. Como tal los corredores inician el recorrido en el norte de Medellín y van hasta dicho municipio con un total de 136 kilómetros de distancia.

La etapa la puede seguir desde el inicio solo por audio a través del YouTube de Deportes RCN y luego hacen el enlace con el acompañamiento de video. En Claro Sports también le llevaremos todos los detalles en directo con un completo minuto a minuto.

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