¡Expulsado en segundos! Félix Fernández revive una de las tarjetas rojas más recordadas de la Liga MX

Félix Fernández revive en Peloteando su histórica expulsión ante Toros Neza y recuerda una de las tarjetas rojas más insólitas del fútbol mexicano

En una nueva edición de ‘Del Recuerdo’, su sección en Peloteando de Claro Sports, Félix Fernández revive una de las expulsiones más insólitas de su carrera, ocurrida durante un enfrentamiento entre Atlante y Toros Neza en la temporada 1995-96. El exportero de los Potros de Hierro recuerda cómo un error defensivo permitió que Martín Vilallonga quedara frente a su portería, situación que lo obligó a intervenir con la mano fuera del área para evitar una anotación. El árbitro Arturo Brizio no dudó en mostrarle la tarjeta roja, en una acción que pasó a la historia por su rapidez y que provocó el ingreso del joven guardameta Samuel Máñez.

Aquella expulsión de Félix Fernández quedó como uno de los episodios más recordados del fútbol mexicano, aunque el récord de la tarjeta roja más rápida de la Liga MX pertenece a Gustavo ‘Gusano’ Nápoles. El entonces jugador de Jaguares de Chiapas fue expulsado apenas 20 segundos después del silbatazo inicial, durante un encuentro frente a Celaya disputado el 9 de noviembre de 2002. La sanción fue determinada por José Abramo Lira y permanece como la expulsión más temprana documentada en la historia de la Primera División mexicana.