Herediano vs Cartaginés en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Herediano Cartaginés, partido en vivo y en directo | Claro Sports

Herediano recibe a Cartaginés por la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Primera División de Costa Rica. Los florenses buscarán confirmar su recuperación y acercarse a los puestos de clasificación, mientras los brumosos intentarán mantenerse en la pelea por el liderato en medio de su participación en la Copa Centroamericana. Aquí te contamos el horario y dónde mirar en vivo este encuentro del fútbol costarricense.

Herediano ocupa la octava posición con 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y siete derrotas. El Team viene de vencer 3-0 a Pérez Zeledón como visitante, resultado con el que cortó una racha de tres partidos sin ganar. Jafet Soto retomó el banquillo de manera interina tras las salidas de José Giacone y Paulo Wanchope durante este campeonato, y ahora busca darle continuidad a la recuperación de un equipo que necesita encadenar triunfos para volver a meterse en la lucha por la fase final.

Por su parte, Cartaginés marcha segundo con 24 unidades, luego de sumar ocho triunfos y cuatro derrotas, y se mantiene detrás de Saprissa únicamente por diferencia de gol. Los dirigidos por Amarini Villatoro vienen de vencer 1-0 a los morados en el campeonato nacional y también llegan fortalecidos por el triunfo 1-0 ante Olimpia en la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana. Los brumosos buscarán sostener su buen momento en el Apertura antes de disputar la vuelta el próximo miércoles, cuando intentarán asegurar su boleto a la final regional.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Herediano vs Cartaginés de la jornada 13 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Herediano y Cartaginés será el sábado 24 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Carlos Alvarado y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Herediano vs Cartaginés hoy

Ni Herediano ni Cartaginés cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que Jafet Soto y Amarini Villatoro no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Herediano: Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Keyner Brown, Getsel Montes, Darryl Araya; Allan Cruz, Eduardo Juárez, Aaron Murillo, Emerson Bravo, Elías Aguilar; y Fernando Lesme. DT: Jafet Soto.

Cartaginés: Kevin Briceño; José Quirós, Randall Cordero, Luis Olivas, Diego Mesén, Diego González; Luis Flores, Claudio Montero, Gian Morera; Alonso Hernández y José González. DT: Amarini Villatoro.

MÁS INFORMACIÓN: Cartaginés ruge ante Olimpia y se ilusiona con la final de la Copa Centroamericana

Antecedentes y últimos resultados del Herediano vs Cartaginés en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Herediano y Cartaginés:

30 de agosto de 2026 | Cartaginés 1-0 Herediano | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 9 de mayo de 2026 | Herediano 0-0 Cartaginés | Semifinales Torneo Clausura 2026

| Semifinales Torneo Clausura 2026 2 de mayo de 2026 | Cartaginés 0-1 Herediano | Semifinales Torneo Clausura 2026

| Semifinales Torneo Clausura 2026 10 de abril de 2026 | Cartaginés 1-2 Herediano | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 14 de febrero de 2026 | Herediano 1-0 Cartaginés | Torneo Clausura 2026

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