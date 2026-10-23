Vance ya es huracán y alcanzaría categoría 3 frente a costas mexicanas: ¿Qué estados afectará?

El huracán Vance se fortalece en el Pacífico y podría alcanzar categoría 3. Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco están bajo vigilancia por lluvias, vientos y oleaje elevado

¿Qué estados afectará el huracán Vance? | @conagua_clima

El huracán Vance alcanzó la categoría 1 en la escala Saffir-Simpson este viernes 23 de octubre de 2026, mientras continúa fortaleciéndose sobre el océano Pacífico. Su evolución mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas mexicanas, debido a que podría convertirse en un huracán de categoría 3 durante las próximas 24 horas, con posibles efectos en las costas del sur y occidente del país.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Vance registra vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, mientras avanza lentamente hacia el noroeste. Las condiciones atmosféricas favorecen su intensificación, aunque los especialistas advierten que su fuerza y trayectoria todavía pueden experimentar modificaciones durante el fin de semana.

La circulación del fenómeno incrementará la probabilidad de lluvias fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en distintos puntos del litoral mexicano. Guerrero, Michoacán y Oaxaca figuran entre las entidades con efectos previstos para este viernes, mientras que Colima y Jalisco permanecen bajo vigilancia ante un posible acercamiento del sistema durante los próximos días.

Aunque todavía no existe un pronóstico definitivo de impacto en tierra, la posibilidad de que Vance se convierta en un huracán mayor ha incrementado la atención sobre su desplazamiento. Los modelos meteorológicos contemplan diferentes escenarios para la próxima semana, por lo que las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales y evitar actividades marítimas en zonas donde se presenten condiciones peligrosas.

¿Dónde está el Huracán Vance hoy 23 de octubre y cuál es su trayectoria?

Según el aviso de las 9:00 horas de este viernes, emitido por el NHC, el centro del huracán Vance se localizaba aproximadamente a 730 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 950 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. El ciclón se encontraba cerca de las coordenadas 10.7 grados de latitud norte y 102.1 grados de longitud oeste, con una presión central mínima de 979 milibares.

El fenómeno se desplaza hacia el noroeste a una velocidad aproximada de siete kilómetros por hora, y se espera que mantenga un movimiento lento entre el nor-noroeste y el noroeste durante el fin de semana. Aunque su centro continúa lejos de la costa, los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 335 kilómetros de distancia, mientras que los de intensidad de huracán alcanzan un radio aproximado de 55 kilómetros.

Las proyecciones del NHC mantienen a Vance sobre el Pacífico durante los próximos días, pero su posible acercamiento a Michoacán, Colima y Jalisco requiere vigilancia. Un análisis de Meteored señala que los modelos GFS y ECMWF muestran diferencias en la distancia a la que podría pasar de la costa y en su trayectoria posterior. Por el momento, no se ha confirmado que el huracán vaya a tocar tierra en México.

¿Qué estados afectará Vance a su paso y qué efectos provocará?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que Guerrero y Michoacán registren lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones de entre 25 y 50 milímetros durante este viernes 23 de octubre. En Michoacán, las precipitaciones se concentrarían principalmente en las regiones centro y suroeste, mientras que en Guerrero las mayores afectaciones podrían presentarse en las zonas costeras.

Por su parte, Oaxaca tendrá intervalos de chubascos de entre cinco y 25 milímetros, asociados con las condiciones meteorológicas que predominan en el sur del país. Las precipitaciones podrían acompañarse de descargas eléctricas y favorecer encharcamientos, inundaciones locales o incrementos en los niveles de ríos y arroyos, especialmente en las comunidades con mayor exposición a estos fenómenos.

En cuanto a las condiciones marítimas, se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Guerrero, además de oleaje de entre dos y tres metros de altura en su litoral. El NHC también advierte que las marejadas generadas por Vance podrían extenderse durante el fin de semana y continuar la próxima semana, con corrientes de resaca potencialmente mortales para bañistas y embarcaciones pequeñas.

Colima y Jalisco también permanecen bajo vigilancia, aunque su nivel de exposición dependerá de la trayectoria que adopte Vance. Se contempla un posible acercamiento a estas entidades entre el domingo y mediados de la próxima semana, con escenarios que incluyen lluvias, vientos y oleaje. Ante la incertidumbre, se recomienda atender las indicaciones de Protección Civil y consultar las actualizaciones del SMN antes de realizar actividades en playas, puertos o zonas vulnerables.

Vance puede alcanzar la categoría 3 frente a México: pronóstico de 24 horas

El pronóstico actualizado del Centro Nacional de Huracanes señala que Vance continuará fortaleciéndose entre este viernes 23 y la mañana del sábado 24 de octubre, con posibilidades de alcanzar la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Esto significaría que sus vientos sostenidos superarían los 178 kilómetros por hora, convirtiéndolo en un huracán mayor mientras permanece sobre aguas del Pacífico.

En su proyección de 24 horas, el NHC estima que Vance podría alcanzar vientos sostenidos cercanos a 185 kilómetros por hora durante la mañana del sábado, cuando su centro se ubicaría aproximadamente en las coordenadas 12.3 grados de latitud norte y 102.9 grados de longitud oeste. Posteriormente, el sistema podría comenzar a debilitarse gradualmente durante la noche del sábado y el domingo, aunque conservaría intensidad de huracán.

Sin embargo, el pronóstico de intensidad presenta un grado importante de incertidumbre. El NHC explica que otros ciclones recientes han reducido la temperatura superficial del mar en parte de la ruta prevista para Vance. A este factor se suma un posible incremento de la cizalladura del viento, condiciones que podrían limitar su fortalecimiento o provocar cambios en su evolución.

De esta manera, el principal riesgo inmediato para México se concentra en las lluvias, el viento y el oleaje del litoral del Pacífico, mientras se mantiene la vigilancia sobre un posible acercamiento del huracán durante los próximos días. Hasta el aviso de las 9:00 horas de este viernes no había alertas o avisos costeros por huracán emitidos por el NHC, situación que podría cambiar conforme se actualicen los pronósticos.