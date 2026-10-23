Etapa 8 Clásico RCN 2026 en vivo: horario, ruta, recorrido y dónde ver la carrera el 24 de octubre

La alta montaña será protagonista en la octava etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026, una jornada decisiva que podría generar cambios en la clasificación general.

Dónde ver la etapa 8 del Clásico RCN | Canal RCN.

El Clásico RCN Sistecrédito 2026 afrontará este sábado 24 de octubre una de las jornadas más importantes de la competencia, en la que los corredores tendrán una nueva oportunidad para marcar diferencias en la clasificación general. La octava etapa contará con un recorrido de 136 kilómetros entre Bello y Santo Domingo, en Antioquia, y será la última fracción de alta montaña de esta edición. Por esta razón, se espera un día exigente para los favoritos al título, quienes deberán demostrar sus condiciones en el ascenso y aprovechar cada oportunidad para ganar tiempo frente a sus principales rivales antes de afrontar el cierre de la carrera.

Fecha y horario de la etapa 8 del Clásico RCN 2026

La octava etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026 comenzará a las 8:30 a.m. de este sábado 24 de octubre, con una jornada que será clave para los corredores que buscan mejorar sus posiciones en la clasificación general.

¿Cuál es la ruta de la etapa 8 del Clásico RCN? Kilómetros y departamentos que recorren

La octava etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026 tendrá un trazado que llevará al pelotón por diferentes municipios de Antioquia. Durante el recorrido, los ciclistas pasarán por Bello, Copacabana, Girardota, Hatillo, Barbosa, Cisneros y el Alto de La Quiebra, uno de los puntos determinantes de la jornada. Tras superar este sector montañoso, los corredores regresarán a Barbosa para continuar su camino hacia Santo Domingo, donde estará ubicada la línea de meta. Será un recorrido exigente que pondrá a prueba la resistencia de los participantes y podría generar movimientos importantes entre los aspirantes a quedarse con el título de la competencia.

Así será la etapa 8 del Clásico RCN | Clásico RCN Oficial.

¿Quién transmite el Clásico RCN 2026 en vivo y dónde ver por TV y streaming?

Toda la carrera la podrá seguir por medio del YouTube de Deportes RCN, con la salvedad que las primeras horas serán únicamente por audio. Sobre el cierre se hace el enlace con la transmisión por video. Tenga en cuenta que a través de Claro Sports puede seguir el minuto a minuto de cada etapa de manera detallada.

¿Cómo se gana cada etapa del Clásico RCN? Formato y reglas de la carrera colombiana

El ganador de una etapa se determina por medio del corredor que logre pasar la línea de meta en la primera posición. Tras él se van organizando en orden de llegada. Siempre hay vencedor de cada jornada, pero la carrera la va a ganar el ciclista que tenga el mejor tiempo tras todas las fracciones. También hay otras clasificaciones como la de sprints especiales, montaña, sub 23, por equipos, metas volantes, combinada y combatividad.

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