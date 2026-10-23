Vincent Kompany sufre colapso en el entrenamiento del Bayern y es trasladado en ambulancia

Hay zozobra por el estado de salud del director técnico del Bayern y el club ya ha brindado un pronunciamiento oficial.

Vincent Kompany, director técnico del Bayern. – Angelika Warmuth, Reuters.

Una situación preocupante se ha presentado en el entrenamiento del Bayern este viernes. Vincent Kompany, director técnico del equipo alemán, sufrió un colapso durante la práctica y tuvo que ser trasladado en ambulancia hacia un centro médico. Todavía no se conocen muchos detalles sobre su estado de salud ni la gravedad del acontecimiento, pero ya hay pronunciamientos oficiales.

“Vincent Kompany, bajo atención médica. Vincent Kompany tuvo que acudir a tratamiento médico el viernes tras un colapso durante el entrenamiento del FC Bayern Amateure. El entrenador del equipo profesional había estado observando la sesión del segundo equipo. Kompany será sometido a exámenes exhaustivos en el hospital y permanecerá bajo atención médica. Por el momento, su equipo de entrenadores gestionará el entrenamiento y las actividades de juego”, indicó el club mediante un comunicado.

Además, se brindaron declaraciones de Max Eberl, director deportivo del primer equipo: “La salud de Vincent Kompany tiene la máxima prioridad para nosotros. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere rápidamente. Vinnie recibirá toda la atención y el apoyo médico necesario, así como todo el tiempo que precise. Su equipo de entrenadores, en el que confiamos plenamente, asumirá sus tareas. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación”.

En estas situaciones, hay que tener máxima prudencia a la hora de informar sobre la condición de la persona. Si bien hay algunas voces indicando levedad o gravedad del acontecimiento, lo mejor será esperar por novedades que el club ofrezca a la opinión pública dentro de las actualizaciones de las próximas horas. Lo cierto es que está recibiendo atención especializada.

El estratega de 40 años está al mando del Bayern desde mediados de 2024 y ya ha consolidado una idea de juego que le ha dado buenos resultados al equipo alemán de mayor renombre. Viene de ganar todo en el país la temporada anterior y se quedó a un paso de avanzar a la final de la más reciente UEFA Champions League. El nuevo ciclo ha iniciado con algunos altibajos, pero sin llegar a un mal rendimiento.

Algunos reportes indican que Kompany había sufrido un cuadro viral hace algunos días, pero no hay confirmación que el colapso de este viernes tenga que ver directamente. Hasta ahora y en todo lo que fue su trayectoria como futbolista, no se recuerdan episodios relevantes sobre desmayos ni quebrantos de salud graves que hagan intuir sobre alguna complicación del pasado.

Bayern viene de empatar 2-2 como local frente al Arsenal de Inglaterra en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League. Lo que sigue en el calendario es el encuentro frente al Friburgo en la fecha 7 de la Bundesliga, que se jugará en el Europa-Park-Stadion el próximo domingo. Se trata de un duelo de máxima relevancia, pues están separados por un solo punto en la clasificación y con el Borussia Dortmund en medio.

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