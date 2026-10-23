Exatlón México 2026: ¿Quién gana la Serie por la Supervivencia hoy 23 de octubre? ¿Azules o Rojos?

Rojos y Azules se enfrentan en dos batallas por la Supervivencia, mientras una lesión de Paulette y la tensión entre atletas encienden la competencia

Se disputan los duelos por la Supervivencia este viernes | @ExatlonMX

La novena semana de Exatlón México 2026 entra en su etapa decisiva este viernes 23 de octubre, con dos enfrentamientos de la Serie por la Supervivencia que podrían definir el futuro de las mujeres de ambos equipos.

Después de que los Azules conservaran la Villa 360 y Gina quedara instalada en el Duelo de Eliminación del domingo, la presión aumenta para los participantes, especialmente para un Equipo Rojo que atraviesa una crisis de lesiones y que podría perder a otra de sus principales figuras.

La posible lesión de Paulette amenaza con complicar todavía más el panorama escarlata, que acaba de despedirse de Valeria Payén por un desgarre, mientras la rivalidad entre ambos equipos alcanza uno de sus puntos más intensos de la temporada.

¿A qué hora empieza Exatlón México 2026 hoy viernes 23 de octubre y dónde ver en vivo?

El capítulo de Exatlón México de este viernes 23 de octubre comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de Azteca UNO. La transmisión también podrá seguirse gratuitamente mediante el sitio oficial de TV Azteca y la plataforma de Disney+.

¿Quién gana la Serie por la Supervivencia de Exatlón México hoy? ¿Rojos o Azules?

Por ahora, no existe un ganador confirmado de las dos Series por la Supervivencia de este viernes 23 de octubre, aunque el Equipo Azul llega con un impulso importante después de imponerse en la Villa 360.

La situación más preocupante para los escarlatas es la de Paulette Gallardo. En el adelanto del episodio, la atleta sufre una aparatosa caída mientras compite contra Katia, luego de descender a gran velocidad de una plataforma e impactar su rodilla.

El panorama se vuelve más complicado si se consideran las bajas de Ela y Valeria Payén, además de las molestias físicas que ha reconocido Eliud Pulido. Ante esta situación, también comenzaron a circular rumores sobre la posible incorporación de un refuerzo experimentado, con el nombre de Mati Álvarez entre las especulaciones, aunque no existe confirmación oficial.

¿Qué es el duelo por la Supervivencia y qué beneficios obtienen los ganadores?

La Serie por la Supervivencia es una de las competencias más importantes de Exatlón México porque determina qué equipo tendrá que enviar a sus integrantes al Duelo de Eliminación.

Durante esta novena semana, las mujeres son las protagonistas del proceso eliminatorio. Gina, del Equipo Azul, ya aseguró su presencia en el enfrentamiento del domingo después de terminar en el último puesto de la Zona de Peligro del jueves. Las competencias restantes definirán a las otras participantes que tendrán que luchar por conservar su lugar en la temporada.

Mientras los Azules buscan aprovechar su buen momento competitivo, los Rojos necesitan evitar nuevas bajas en un plantel afectado por lesiones. Una derrota podría reducir todavía más sus alternativas para las siguientes semanas.

¿Quién ganó la Villa 360 de Exatlón México ayer jueves 22 de octubre?

El Equipo Azul ganó la Villa 360 el jueves 22 de octubre, después de una competencia sumamente cerrada ante los Rojos que se resolvió en los últimos enfrentamientos. Con el resultado, los contendientes conservaron las comodidades de la villa por segunda ocasión en la semana, mientras sus rivales tuvieron que regresar a la barraca metálica.

La batalla comenzó con un punto de Daniel para los Rojos, aunque Leo respondió rápidamente para igualar el marcador. Pato Araujo consiguió otra victoria importante frente a Question, a pesar de recibir una desventaja estratégica de diez segundos. La competencia continuó con triunfos de Sudikey Rodríguez, Aristeo Cázares y Monse, quien protagonizó una remontada frente a Alexis Vargas.

En la recta final, Katia consiguió empatar la serie 6-6 después de superar a Daniel. Todo se decidió en el enfrentamiento entre Aristeo y Alexis, donde el representante azul consiguió el punto definitivo para asegurar la Villa 360.