Hormiga González admite que prefiere el reto del Olympiacos antes que la comodidad del fútbol mexicano

Armando ‘Hormiga’ González anotó su segundo gol de la temporada con el Olympiacos en la victoria de 1-0 frente al Sparta Praha de la Europa League

Armando ‘Hormiga’ González se convirtió en el héroe del Olympiacos con el gol que selló la victoria por 1-0 frente al Sparta Praha, en la tercera jornada de la Europa League. El delantero mexicano marcó la diferencia este 22 de octubre en el Estadio Georgios Karaiskakis, donde consiguió su segundo tanto de la temporada con el conjunto griego. Al término del encuentro, el atacante habló sobre el significado de esta anotación y dejó claro que su aventura en el futbol europeo apenas comienza.

La actuación del mexicano desató la emoción de los aficionados rojiblancos, quienes le dedicaron una ovación al finalizar el partido. Las imágenes del reconocimiento se viralizaron en redes sociales y reflejaron el cariño que la afición del Olympiacos siente por el futbolista de 23 años. Sin embargo, más allá de la alegría por su gol, la Hormiga González mantiene la ambición de consolidarse en el Viejo Continente y demostrar que cuenta con las condiciones necesarias para asumir un papel protagonista en su nuevo equipo.

“Muy contento, muy agradecido con Dios por todo lo que me da. Yo trabajo para estos momentos. No solo es mío, es de todo el equipo, que luchamos hasta el final. Se ve la entrega desde el primer minuto hasta los 93 que fueron hoy. No dejamos de luchar y eso fue al final lo que nos da estos resultados. Yo lo tenía muy claro; si no, no hubiera venido y me hubiera quedado en México cómodamente. Yo sabía lo que venía a hacer aquí y lo tengo todavía muy claro. Apenas estoy empezando, creo que tengo dos meses aquí y vienen todavía muchas cosas por delante. Estoy muy contento de estar aquí. Los quiero mucho, mexicanos, gracias por todo el apoyo que me dan. Me queda mucho por hacer y por mejorar. Les prometo que voy a dar mi 1000 por ciento para ser un jugador digno de representarlos”, declaró la Hormiga González al finalizar el partido.

El triunfo también consolidó el buen paso del Olympiacos en la Europa League, donde suma nueve puntos después de tres jornadas y conserva su condición de invicto. El conjunto griego ocupa la quinta posición de la clasificación, dentro de un grupo de cinco equipos que mantienen paso perfecto en el torneo continental. En ese escenario, la aportación del delantero mexicano adquiere relevancia, pues su anotación permitió resolver un encuentro complicado y mantener al club en la pelea por los primeros puestos.

El reto de la Hormiga González en el corto plazo: ganarse un puesto como titular

Pese a su impacto ante el Sparta Praha, Armando González todavía busca ganarse la confianza plena del técnico Imanol Alguacil y asegurar un lugar en el once titular. Sus dos goles con el Olympiacos llegaron en la Europa League: el primero ante el Jagiellonia Białystok y el segundo frente al conjunto checo. En este último compromiso, el atacante ingresó al minuto 62 en sustitución de Roman Yaremchuk y solo necesitó 16 minutos para romper el empate sin goles. Su eficacia frente al arco representa un argumento a favor en la competencia por más minutos de juego.

El siguiente desafío de la Hormiga González será trasladar ese rendimiento al campeonato doméstico y convencer a Imanol Alguacil de que puede ser una opción desde el inicio en la Superliga de Grecia. El Olympiacos volverá a la actividad este domingo 25 de octubre, cuando enfrente al Kalamata FC en la jornada 8. Para el mexicano, el encuentro representa una nueva oportunidad de sumar minutos, mantener su aporte ofensivo y avanzar en el objetivo que él mismo destacó tras su anotación: consolidarse en Europa y representar dignamente al futbol mexicano.