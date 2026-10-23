¿Se le acabó la magia al Rey Midas? Vucetich lleva casi 10 años sin ser campeón

Su regreso a Tigres no ha dado los resultados esperados: apenas suma tres victorias en nueve partidos y el equipo sigue fuera de puestos de Liguilla

Víctor Manuel Vucetich regresó a Tigres con la misión de rescatar al equipo de la crisis deportiva que atraviesa en el Apertura 2026. Sin embargo, su presencia en el banquillo no ha conseguido devolver a los felinos al protagonismo que mantuvieron durante los últimos años, una situación que también ha puesto bajo la lupa la trayectoria reciente del entrenador mexicano.

Conocido como el Rey Midas por su capacidad para conquistar campeonatos y transformar equipos en candidatos al título, Vucetich está cerca de cumplir diez años sin levantar un trofeo oficial como director técnico. Su último campeonato llegó con Querétaro en la Copa MX del Apertura 2016 y, desde entonces, ha pasado nuevamente por Gallos Blancos, Chivas, Monterrey y Mazatlán, sin conseguir repetir aquel éxito.

Su regreso al conjunto universitario, donde también ocupa la vicepresidencia deportiva, representa una nueva oportunidad para recuperar la fórmula que lo convirtió en uno de los entrenadores con más títulos en el fútbol mexicano. No obstante, el presente de Tigres y los resultados que ha conseguido durante la última década plantean una interrogante sobre la vigencia del llamado Rey Midas, quien enfrenta el desafío de revertir la situación del equipo mientras intenta poner fin a su propia sequía de campeonatos.

¿Cuándo fue el último título de Víctor Manuel Vucetich?

El último campeonato de Víctor Manuel Vucetich como entrenador llegó en el Apertura 2016, cuando Querétaro conquistó la Copa MX. Aquella conquista representó uno de los momentos de su primera etapa con los Gallos Blancos, equipo al que también había llevado a disputar la final del Clausura 2015, aunque en aquella ocasión perdió el título de Liga MX frente a Santos Laguna.

Su paso por Querétaro reforzó la reputación que había construido a lo largo de su carrera, especialmente por su capacidad para competir por campeonatos con instituciones que no figuraban habitualmente entre los principales candidatos. Sin embargo, después de aquella Copa MX comenzó una sequía de títulos que se ha extendido hasta 2026, pese a las oportunidades que ha tenido de dirigir a distintos clubes del futbol mexicano.

¿Cómo le fue a Vucetich en sus últimos equipos?

Después de conquistar su último campeonato con Querétaro, Vucetich continuó su trayectoria en la Liga MX con proyectos de distintas características y exigencias. Aunque en algunos consiguió resultados durante la fase regular e incluso llegó a disputar instancias de eliminación directa, ninguna de sus experiencias posteriores terminó con un nuevo título, una tendencia que ahora intenta cambiar en Tigres.

Querétaro (2019-2020)

En su regreso a los Gallos Blancos, Vucetich consiguió una cosecha de puntos que le permitió mantener al equipo en competencia, pero no pudo repetir los resultados de su primera etapa. A diferencia del proceso en el que alcanzó una final de Liga MX y conquistó la Copa MX, su segunda experiencia en Querétaro terminó sin otro campeonato, pese a los resultados obtenidos durante su gestión.

Chivas (2020-2021)

El entrenador llegó a Guadalajara con la expectativa de devolver al Rebaño a la pelea por los campeonatos, en un proyecto que exigía resultados tanto en la fase regular como en la Liguilla. Durante su gestión consiguió llevar a Chivas hasta las semifinales, aunque no logró superar esa instancia ni conquistar un título. Su paso por el conjunto rojiblanco terminó en 2021, sin que pudiera trasladar al Guadalajara los éxitos que habían marcado otras etapas de su trayectoria.

Monterrey (2022-2023)

Su regreso a Rayados representó una de sus etapas más competitivas de los últimos años. Bajo su dirección, Monterrey consiguió una cosecha de puntos que le permitió mantenerse entre los equipos protagonistas de la fase regular, aunque ese rendimiento no se tradujo en un campeonato. El proceso terminó después de la eliminación frente a Tigres en las semifinales del Clausura 2023, un resultado que dejó al equipo fuera de la pelea por el título y puso fin a una nueva etapa del entrenador en la institución regiomontana.

Mazatlán (2024-2025)

La experiencia con Mazatlán fue distinta a sus etapas anteriores, pues el equipo tuvo dificultades para competir por los puestos de clasificación durante su gestión. Los resultados quedaron lejos de las expectativas y Vucetich no consiguió llevar al conjunto sinaloense a una fase final, por lo que su paso por el club se sumó a la lista de proyectos que no pudo convertir en candidatos al campeonato. Tras esa experiencia, Tigres se convirtió en su siguiente oportunidad para cambiar la tendencia de los últimos años.

¿Cuántos partidos ha ganado Vucetich con Tigres en el Apertura 2026?

Víctor Manuel Vucetich asumió la dirección técnica de Tigres durante el Apertura 2026, después de un comienzo de torneo que complicó las aspiraciones del conjunto universitario. Su llegada no se limitó al banquillo, ya que también recibió responsabilidades como vicepresidente deportivo, una doble función que lo coloca entre los principales responsables de las decisiones deportivas del club, tanto en el presente campeonato como en la planificación de los siguientes torneos.

En sus primeros nueve partidos como entrenador, Vucetich ha conseguido tres victorias, cuatro empates y dos derrotas, resultados que representan 13 puntos de 27 posibles y una efectividad del 48.1%. Aunque Tigres ha logrado sumar en siete de esos nueve encuentros, la cantidad de empates ha limitado su avance en la clasificación y el repunte todavía no ha sido suficiente para instalarse entre los primeros ocho lugares de la tabla.

Vucetich suma apenas 3 triunfos en 9 partidos tras su regreso a Tigres/Claro Sports

La derrota por 2-0 frente a León en el Estadio Universitario volvió a complicar las aspiraciones del conjunto felino, que llega a la recta final del Apertura 2026 con un margen de error reducido. Tigres necesita transformar los empates en victorias para mantenerse en la pelea por un boleto a la Liguilla, mientras Vucetich busca consolidar una recuperación que, hasta el momento, no ha conseguido reflejarse en la posición del equipo dentro de la clasificación general.

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¿Se le acabó la magia al Rey Midas?

El apodo de Rey Midas acompañó durante décadas a Víctor Manuel Vucetich por su capacidad para conquistar campeonatos con distintos equipos del futbol mexicano. Sin embargo, sus experiencias recientes muestran una diferencia entre los resultados que ha conseguido durante las fases regulares y su capacidad para culminar esos procesos con títulos. Mientras que en Querétaro y Monterrey logró construir equipos capaces de competir por los primeros puestos, ninguno de esos proyectos recientes terminó con un campeonato.

En Chivas consiguió alcanzar las semifinales, pero tampoco pudo coronar su gestión, mientras que su etapa con Mazatlán terminó sin una clasificación a la fase final. Ahora, con Tigres, el entrenador enfrenta un escenario en el que no solo debe recuperar resultados, sino también devolver al equipo a la pelea por los puestos de Liguilla, un objetivo que todavía está pendiente en el Apertura 2026.

La falta de campeonatos durante casi una década no elimina los logros que construyeron su trayectoria, pero sí marca un contraste entre sus mejores años y su presente como entrenador. A sus diez años de distancia del último título se suma ahora la presión de dirigir a Tigres, una institución acostumbrada a competir por campeonatos y que necesita resultados para evitar quedarse fuera de la fase final.

¿Qué pasará con Víctor Manuel Vucetich en Tigres para el Clausura 2027?

El futuro de Víctor Manuel Vucetich será una de las decisiones que deberá resolver Tigres cuando termine su participación en el Apertura 2026. El entrenador llegó inicialmente como una alternativa para estabilizar al equipo, pero su permanencia en el banquillo se extendió mientras continuaba ejerciendo funciones dentro de la estructura deportiva. Esta doble responsabilidad abre distintos escenarios sobre el papel que podría desempeñar en el siguiente torneo, independientemente de lo que ocurra durante el cierre del campeonato.

De cara al Clausura 2027, Tigres deberá definir si Vucetich continuará como director técnico o se concentrará en sus funciones como vicepresidente deportivo. La decisión estará condicionada por el balance de su gestión y el rumbo que la institución busque tomar para el siguiente torneo.

Mientras tanto, el equipo todavía conserva posibilidades matemáticas de clasificar a la Liguilla, aunque necesita mejorar sus resultados en la recta final del Apertura 2026. Para Vucetich, el desenlace del campeonato también podría ser determinante en su intento por recuperar el protagonismo que lo llevó a convertirse en uno de los entrenadores más ganadores del futbol mexicano.