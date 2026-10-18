Clasificación general del Clásico RCN 2026: ¿Quién se llevó el triunfo de la Etapa 2 este 18 de octubre?
El final en Honda, Tolima estuvo para alquilar balcón. Este lunes 19 de octubre continúan las acciones en la competición colombiana.
Este domingo 18 de octubre se desarrolló la segunda etapa del Clásico RCN 2026. Después de 131.3 kilómetros de recorrido entre Funza, Cundinamarca y Honda, Tolima Alejandro el ‘Pony’ Osorio (Orgullo Paisa) se quedó finalmente con el sprint, arrebatándole el protagonismo a Wilmar Paredes (Team Medellín) para sumar su primer triunfo en esta edición 66 de la competición colombiana.
Clasificación de la etapa 2 en el Clásico RCN 2026, al momento
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|02:46:09
|2.
|Wilmar Paredes
|Team Medellín
|” +6
|3.
|Javier Jamaica
|NU Team
|“+4
|4.
|Jaider Muñoz
|TSC
|“
|5.
|Adrián Bustamante
|GW Erco Sportfitness Envía
|“
|6.
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|“
|7.
|Diego Camargo
|Team Medellín
|“
|8.
|Andrés Ardila
|NU Team
|“
|9.
|Sergio Henao
|NU Team
|“
|10.
|Rodrigo Contreras
|NU Team
|“
MÁS INFORMACIÓN: Etapa 2 Clásico RCN 2026 en vivo: resultados y posiciones de la carrera hoy 18 de octubre
Clasificación general del Clásico RCN este 18 de octubre de 2026
|Posición
|Nombre
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Wilmar Paredes
|Team Medellín
|06:57:03
|2.
|Alejandro Osorio
|Orgullo Paisa
|+0:03
|3.
|Kevin Castillo
|Orgullo Paisa
|+0:07
|4.
|Javier Jamaica
|NU Team
|+0:12
|5.
|Jaider Muñoz
|Team Sistecredito
|+0:16
|6.
|Adrián Bustamante
|GW Erco Sportfitness
|+0:16
|7.
|Diego Camargo
|Team Medellín
|+0:16
|8.
|Sergio Henao
|NU Team
|+0:16
|9.
|Andrés Ardila
|NU Team
|+0:16
|10.
|Rodrigo Contreras
|NU Team
|+0:16
¿Qué otros campeones de la etapa 2 hubo en el Clásico RCN 2026?
Este Clásico RCN 2026 cuenta con los mejores ciclistas a nivel nacional, después de lo que fue la cancelación de La Vuelta a Colombia por el terremoto en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó todos los corredores van por el título del “Duelo de Titanes”.
- Diego Camargo (Team Medellín-EPM): Actual campeón de la ronda nacional (2025) y principal favorito para defender el título.
- Kevin Castillo (Orgullo Paisa): Campeón del Clásico RCN 2024.
- Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM): Cuádruple campeón histórico del Clásico RCN (2008, 2012, 2016 y 2019).
- Fabio Duarte (Team Medellín-EPM): Campeón del Clásico RCN 2021.
- Javier Jamaica (Nu Colombia): Campeón de otras pruebas del calendario nacional como la Clásica del Carmen de Viboral y presente en la nómina de su equipo.
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Horario, ruta y dónde ver en vivo la siguiente Etapa del Clásico RCN 2026
La tercera etapa del Clásico RCN en esta edición 2026 se llevará a cabo este lunes 19 de octubre, según el cronograma establecido. El banderazo inicial está pensado para las 8:30 a.m. desde Honda y la misma finalizará en Ibagué ambos municipios del departamento del Tolima.