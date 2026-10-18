Clasificación general del Clásico RCN 2026: ¿Quién se llevó el triunfo de la Etapa 2 este 18 de octubre?

El final en Honda, Tolima estuvo para alquilar balcón. Este lunes 19 de octubre continúan las acciones en la competición colombiana.

Etapa 2 Del Clásico RCN/ NU Team.

Este domingo 18 de octubre se desarrolló la segunda etapa del Clásico RCN 2026. Después de 131.3 kilómetros de recorrido entre Funza, Cundinamarca y Honda, Tolima Alejandro el ‘Pony’ Osorio (Orgullo Paisa) se quedó finalmente con el sprint, arrebatándole el protagonismo a Wilmar Paredes (Team Medellín) para sumar su primer triunfo en esta edición 66 de la competición colombiana.

Clasificación de la etapa 2 en el Clásico RCN 2026, al momento

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Alejandro Osorio Orgullo Paisa 02:46:09 2. Wilmar Paredes Team Medellín ” +6 3. Javier Jamaica NU Team “+4 4. Jaider Muñoz TSC “ 5. Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness Envía “ 6. Kevin Castillo Orgullo Paisa “ 7. Diego Camargo Team Medellín “ 8. Andrés Ardila NU Team “ 9. Sergio Henao NU Team “ 10. Rodrigo Contreras NU Team “

Clasificación general del Clásico RCN este 18 de octubre de 2026

Posición Nombre Equipo Tiempo 1. Wilmar Paredes Team Medellín 06:57:03 2. Alejandro Osorio Orgullo Paisa +0:03 3. Kevin Castillo Orgullo Paisa +0:07 4. Javier Jamaica NU Team +0:12 5. Jaider Muñoz Team Sistecredito +0:16 6. Adrián Bustamante GW Erco Sportfitness +0:16 7. Diego Camargo Team Medellín +0:16 8. Sergio Henao NU Team +0:16 9. Andrés Ardila NU Team +0:16 10. Rodrigo Contreras NU Team +0:16

¿Qué otros campeones de la etapa 2 hubo en el Clásico RCN 2026?

Este Clásico RCN 2026 cuenta con los mejores ciclistas a nivel nacional, después de lo que fue la cancelación de La Vuelta a Colombia por el terremoto en el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó todos los corredores van por el título del “Duelo de Titanes”.

Diego Camargo (Team Medellín-EPM): Actual campeón de la ronda nacional (2025) y principal favorito para defender el título.

(Team Medellín-EPM): Actual campeón de la ronda nacional (2025) y principal favorito para defender el título. Kevin Castillo (Orgullo Paisa): Campeón del Clásico RCN 2024.

(Orgullo Paisa): Campeón del Clásico RCN 2024. Óscar Sevilla (Team Medellín-EPM): Cuádruple campeón histórico del Clásico RCN (2008, 2012, 2016 y 2019).

(Team Medellín-EPM): Cuádruple campeón histórico del Clásico RCN (2008, 2012, 2016 y 2019). Fabio Duarte (Team Medellín-EPM): Campeón del Clásico RCN 2021.

(Team Medellín-EPM): Campeón del Clásico RCN 2021. Javier Jamaica (Nu Colombia): Campeón de otras pruebas del calendario nacional como la Clásica del Carmen de Viboral y presente en la nómina de su equipo.

Horario, ruta y dónde ver en vivo la siguiente Etapa del Clásico RCN 2026

La tercera etapa del Clásico RCN en esta edición 2026 se llevará a cabo este lunes 19 de octubre, según el cronograma establecido. El banderazo inicial está pensado para las 8:30 a.m. desde Honda y la misma finalizará en Ibagué ambos municipios del departamento del Tolima.

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