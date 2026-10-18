Porto vs PSV en vivo, Champions League 2026: horario, alineaciones y dónde ver la jornada 3 de la fase de liga

Te informamos todo sobre el partido que mide a los Dragones de Santi Gimenez ante los Granjeros neerlandeses

Te decimos dónde ver el partido Porto vs PSV de la Champions. | Claro Sports.

La tercera jornada de la Champions League en su fase de liga enfrenta a dos equipos con pasado y, sobre todo, presente azteca. El Porto de Santiago Gimenez recibe en el Do Dragao al PSV, en duelo de elencos que se encuentran fuera de la zona de clasificación a la siguiente fase de la Liga de Campeones.

El equipo local no encuentra los resultados en la Champions. Santi y sus Dragones se ubican en el lugar número 30 con dos juegos perdidos, dos goles a favor y cinco en contra con una diferencia de -3. Esto desentona con el primer sitio que ostenta en la Primeira Liga, donde marcan como líderes invictos con 24 puntos en ocho encuentros.

Por su parte, el PSV, equipo que ha sido casa de futbolistas mexicanos en diversas etapas, no ‘canta mal las rancheras’. En la Liga de Campeones se ubica en el puesto 26 con una sola unidad, producto de un empate y una derrota donde acumula un gol a favor, dos en contra y una diferencia de -1. Está a dos unidades del lugar 24, último sitio que da acceso al a siguiente fase. Cabe destacar que, en la Eredivisie, el PSV es tercero con 19 unidades a cuatro del líder Feyenoord.

A su vez, en lo referente a Santiago Gimenez, el delantero azteca entró en los últimos minutos del partido ante Betis, mientras que se quedó en la banca en el juego ante Marítimo.

Con todo esto, Porto y PSV prometen dar un gran encuentro para llevarse los tres puntos y empezar a recomponer su camino en el máximo torneo de clubes.

Horario y dónde ver en vivo Porto vs PSV en la jornada de la Champions League 2026

Podrás seguir el encuentro de la UEFA Champions League entre el Porto y PSV a través de FOX (a través de Izzi) y su aplicación Fox ONE en punto de las 13:00 horas, tiempo del Centro de México. A continuación, otros horarios:

Centroamérica: 13:00 horas.

13:00 horas. Colombia: 14:00 horas.

14:00 horas. Argentina: 16:00 horas.

16:00 horas. Estados Unidos (ET): 15:00 horas.

15:00 horas. Estados Unidos (PT): 12:00 horas.

Alineaciones probables del Porto vs PSV para el partido de Champions League 2026

Con lo mostrado en los últimos partidos de la Primeira Liga y de la Eredivisie (respectivamente) y de la propia Champions League, estas serían las alineaciones probables del juego de la jornada 3.

Porto: Diogo Costa (P); Francisco Moura, Jukub Kiwior, Pablo Rosario, Martim Fernandes; Gabriel Veiga, Alan Varela, Víctor Mow Froholdt; Pepe, Borja Sainz y André Silva.

PSV: Matej Kovar (P); Filip Kostic, Armando Obispo, Lutsharel Geertruida, Sergiño Dest, Mauro Junior, Guus Til, Kodai Sano, Ruben van Bommel, Sven Mijnans e Ivan Perisic.

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Porto vs PSV y cuánto paga?

De acuerdo con la página especializada caliente.mx, la victoria del Porto tiene un momio de -154, el empate uno de +320 y el PSV tiene un momio de +370. Por lo que si apuestas mil pesos ganarías: