¿Qué más tiene que hacer? La Hormiga González tiene mejores números que sus compañeros, pero no es titular

El delantero mexicano suma cuatro goles y dos asistencias en ocho partidos, pero sigue sin consolidarse en el once inicial del técnico Imanol Alguacil

La Hormiga tiene más goles que sus dos competidores; no es titular. | Claro Sports

Armando ‘La Hormiga’ González tiene mejores números ofensivos que sus competidores por la posición de centro delantero en el Olympiacos, pero sus estadísticas no han sido suficientes para ganarse la titularidad con Imanol Alguacil. El atacante mexicano suma cuatro goles y dos asistencias en ocho partidos desde su llegada a Grecia, cifras que contrastan con las de Roman Yaremchuk y Marius Mouandilmadji, quienes han recibido oportunidades por delante de él.

La situación volvió a repetirse este domingo 18 de octubre, durante la victoria del Olympiacos por 2-0 ante el Panetolikos, correspondiente a la jornada 7 de la Superliga de Grecia. González comenzó el encuentro en la banca y tuvo que esperar hasta el minuto 79 para ingresar al terreno de juego, en sustitución de Marius Mouandilmadji, quien inició como titular y terminó el partido sin anotar.

La decisión de Alguacil mantiene abierta la discusión sobre el lugar del mexicano en el ataque del conjunto de El Pireo. González registra una participación directa de gol por cada 1.33 partidos disputados, una cifra superior a la de sus compañeros en la posición de nueve. Sin embargo, la cantidad de minutos que recibe no corresponde con su producción ofensiva.

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Los números de la Hormiga González superan a Yaremchuk y Marius en el Olympiacos

La comparación entre los tres delanteros muestra diferencias en su efectividad. Armando González acumula cuatro anotaciones y dos asistencias en ocho compromisos oficiales, mientras que Roman Yaremchuk registra un gol en seis encuentros y Marius Mouandilmadji no ha marcado en sus tres apariciones, de acuerdo con las cifras proporcionadas para este análisis.

Delantero Partidos Goles Asistencias Armando González 8 4 2 Roman Yaremchuk 6 1 – Marius Mouandilmadji 3 0 –

El mexicano también supera a sus compañeros en frecuencia goleadora por partido. González promedia 0.50 goles por encuentro, Yaremchuk registra 0.17 y Mouandilmadji permanece sin anotaciones. Estas cifras contemplan los partidos disputados y no los minutos efectivos en el campo, por lo que no permiten establecer una comparación de goles por cada 90 minutos.

Otro dato corresponde a Yaremchuk, quien acumula cuatro goles en 36 partidos de la Superliga de Grecia desde su llegada al futbol helénico. El ucraniano tiene un promedio de 0.11 anotaciones por encuentro en el campeonato.

Imanol Alguacil mantiene a la Hormiga González en la banca pese a sus estadísticas

La participación del mexicano ha perdido continuidad en las últimas semanas. González no tuvo minutos en el triunfo por 1-0 ante Panathinaikos del 11 de octubre, cuando Alguacil utilizó a Mouandilmadji como titular y posteriormente dio entrada a Yaremchuk al minuto 69. El entrenador no recurrió al exfutbolista de Guadalajara durante aquel compromiso.

El panorama tampoco cambió por completo en la Europa League. Durante la visita al Olympique de Marsella, el pasado 15 de octubre, La Hormiga ingresó al minuto 67 en sustitución de Yaremchuk y disputó los últimos 23 minutos del encuentro, que terminó con victoria del Olympiacos por 1-0. La participación del mexicano quedó limitada al segundo tiempo, pese a su registro de goles y asistencias.

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En el compromiso de este domingo frente al Panetolikos, la elección de Mouandilmadji como titular volvió a dejar al mexicano fuera del once inicial. Alguacil apostó por el delantero de Chad desde el arranque y reservó a González para los últimos 11 minutos del tiempo reglamentario. La decisión refuerza la percepción de que el atacante mexicano se encuentra por detrás de sus compañeros en las preferencias del técnico, aunque no existe una declaración del entrenador que establezca una jerarquía definitiva.

Los cuatro goles y las dos asistencias de Armando González representan argumentos estadísticos para recibir más oportunidades en el Olympiacos. No obstante, su productividad no le ha garantizado un puesto en el once inicial. El mexicano afronta una competencia en la que sus cifras respaldan su candidatura a la titularidad, mientras las decisiones de Imanol Alguacil mantienen su participación sujeta a los cambios durante los partidos.