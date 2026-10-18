Yareli Acevedo roza el podio en el Mundial de Ciclismo de Pista Shanghái 2026

La mexicana terminó en la cuarta posición de la carrera por puntos femenil, al acumular 13 puntos en la competencia

Yareli Acevedo se queda cerca del podio | Reuters

La ciclista mexicana Yareli Acevedo estuvo cerca de conquistar una nueva medalla en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Shanghái 2026, luego de finalizar en la cuarta posición de la carrera por puntos femenil. La representante nacional acumuló 13 puntos en la competencia disputada este domingo 18 de octubre, resultado con el que cerró su participación en el certamen internacional, donde buscaba refrendar el título mundial conquistado en Santiago de Chile 2025.

La irlandesa Lara Gillespie se proclamó campeona mundial con 42 puntos, mientras que la danesa Amalie Dideriksen obtuvo la medalla de plata con 37 unidades y la belga Shari Bossuyt completó el podio con 35. Acevedo terminó inmediatamente detrás de las medallistas, aunque con una diferencia de 22 puntos respecto al tercer lugar, en una prueba que reunió a algunas de las principales especialistas del ciclismo internacional.

A pesar de no conseguir una segunda medalla de oro consecutiva, la mexicana logró mantenerse entre las cuatro mejores del mundo en su especialidad, después de una competencia en la que las participantes debieron sumar puntos mediante los embalajes intermedios y las vueltas ganadas. Su actuación confirmó su presencia entre las protagonistas de la modalidad y representó el resultado más destacado de México en la jornada de clausura del campeonato.

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¿Cómo les fue a los mexicanos en el Mundial de Ciclismo de Pista 2026?

La participación de Acevedo en Shanghái también incluyó otras dos especialidades. En la prueba olímpica, ómnium femenil terminó en el lugar 12, con 58 puntos, mientras que en la prueba de eliminación ocupó la posición 18. De esta manera, la pedalista capitalina disputó tres competencias durante el Mundial, siendo la carrera por puntos su mejor resultado y la oportunidad más cercana de sumar una nueva medalla a su trayectoria internacional.

Otra de las actuaciones destacadas de México fue la de Yuli Verdugo, quien consiguió el noveno lugar en la contrarreloj femenil de un kilómetro, con un tiempo de 1:07.206 minutos. La mexicana se quedó a solamente 26 milésimas de segundo de avanzar a la final. En la misma especialidad, Andrea Robles concluyó en la posición 20, con registro de 1:10.469. Por su parte, el equipo mexicano de velocidad femenil terminó en el puesto 15, mientras que Robles fue vigesimocuarta en scratch.

Daniela Gaxiola tampoco logró avanzar a las rondas decisivas del keirin femenil, después de terminar tercera en su serie de la primera ronda y repetir esa posición en el repechaje, resultados insuficientes para continuar en la competencia. La experimentada ciclista mexicana también participó en la velocidad individual, donde ocupó el lugar 30 de la clasificación, con un tiempo de 11.010 segundos.

En la rama varonil, Ricardo Peña finalizó en la posición 13 de la prueba de eliminación y no pudo completar el ómnium, competencia que reunió a varios de los mejores especialistas del mundo. Mientras tanto, Sebastián Ruiz concluyó en el puesto 28 de la contrarreloj y fue vigesimonoveno en persecución individual, resultados con los que terminó su participación en el campeonato celebrado en territorio chino.

Finalmente, Fernando Nava tampoco consiguió concluir las pruebas de scratch y carrera por puntos varonil. Con estos resultados, México cerró el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Shanghái 2026 sin medallas, pero con Yareli Acevedo como su principal referente. La capitalina recibió 560 puntos para la clasificación de la UCI por su cuarto lugar, frente a los 750 de Gillespie, 675 de Dideriksen y 600 de Bossuyt. El certamen dejó a la delegación nacional experiencia y puntos importantes en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.