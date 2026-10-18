Rating Colombia del 17 de octubre de 2026, según CNC: Caracol TV, dominador del top 10

Noticias Caracol y Sábados Felices, los programas más vistos en Colombia de este sábado 17 de octubre.

Noticias Caracol / Captura de pantalla Caracol TV.

Llega el fin de semana y uno de los interrogantes en Colombia es, ¿Cómo serán los registros del rating?. Pues bien para este sábado 17 de octubre Caracol TV fue dominador completo de los primeros lugares, ya que del top 10 cuenta con 8 programas, para unos números envidiables para sus competidores.

Rating en Colombia del 17 de octubre de 2026, según CNC

1. Noticias Caracol SD | 10.08%

2. Sábados felices, parte 1 | Canal Caracol | 9.51%

3. Noticias Caracol MD | 8.85%

4. La Red | Canal Caracol | 6.53%

5. Se dice de mí | Canal Caracol | 6.39%

6. Sábados felices, parte 2 | Canal Caracol | 5.78%

7. Noticias RCN PRM | 3.13%

8. Caso cerrado, parte 2 | Canal RCN | 2.94%

9. Retrato hablado | Canal RCN | 2.93%

10. Cuentos de los hermanos Grimm, parte 2 | Canal Caracol | 2.57%

Programación de fútbol para este domingo, 18 de octubre de 2026

Nottingham Forest vs Arsenal | 10:30 a.m. | Premier League.

AC Milan vs Atalanta | 11:00 a.m. | Serie A.

Juventus vs Lazio | 01:45 p.m. | Serie A.

Real Madrid vs Sevilla | 02:00 p.m. | LaLiga.

Águilas Doradas vs Deportes Tolima | 02:00 p.m. | Liga BetPlay.

Colo-Colo vs Independiente Santa Fe | 03:00 p.m. | Copa Libertadores Femenina.

Atlético Bucaramanga vs América de Cali | 04:00 p.m. | Liga BetPlay.

Llaneros vs Independiente Santa Fe | 06:05 p.m. | Liga BetPlay.

Deportivo Cali vs Junior | 08:10 p.m. | Liga BetPlay.

Así se mide el rating en Colombia

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC). Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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