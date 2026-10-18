Olympiacos vence al Panetolikos con participación de la Hormiga González y acecha el liderato en Grecia

El mexicano ingresó de cambio al minuto 79 y aunque participó en un par de jugadas en el medio campo, el gol se le sigue negando en la Superliga de Grecia

El mexicano tuvo minutos en la victoria del Olympiacos | Claro Sports

Panetolikos 0 V 2 Olympiacos SEDE: Panetolikos Stadium

El Olympiacos de Armando ‘Hormiga’ González se impuso con autoridad 0-2 al Panetolikos, en la jornada 7 de la Superliga de Grecia 2026. Joel Roca y Francisco Lima ‘Chiquinho’ fueron los encargados de darle los tres puntos al equipo, mientras que el mexicano ingresó de cambio al minuto 79. La Hormiga participó en un par de jugadas dentro del área en la recta final del partido, pero el gol en la liga se le sigue negando. Con este resultado, el Olympiacos llega a 16 puntos y se coloca en el segundo lugar, mientras que el Panetoikos se queda con nueve puntos en el noveno lugar.

El Olympiacos se fue al descanso con una ventaja de 0-1 sobre el Panetolikos, en un primer tiempo en el que los visitantes tuvieron mayor posesión de la pelota y generaron las oportunidades más peligrosas. Desde los primeros minutos, el conjunto rojiblanco tomó la iniciativa y comenzó a acercarse a la portería rival, principalmente con las llegadas de Marius Mouandilmadji y Konstantinos Fortounis, aunque inicialmente ninguno de los dos consiguió abrir el marcador.

El gol llegó al minuto 17, gracias a Joel Roca, quien aprovechó un rebote dentro del área para mandar la pelota al fondo de las redes. La jugada comenzó con un potente disparo de Fortounis que fue detenido por el arquero del Panetolikos, pero el balón quedó suelto y Roca apareció para marcar el 0-1. Después de la anotación, los locales sufrieron otro contratiempo con la lesión de Gustav Granath, quien tuvo que abandonar el terreno de juego al minuto 21 para dejar su lugar a Marvelous Nakamba.

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El Panetolikos intentó reaccionar y tuvo un par de oportunidades para empatar el encuentro. Al minuto 25, Christian Manrique sacó un disparo con efecto que pasó por encima del arco, mientras que al 31, Amine Bassi desperdició una de las ocasiones más claras para los locales. El futbolista recibió la pelota dentro del área y remató de zurda, pero terminó resbalándose y su disparo salió desviado. Por su parte, Olympiacos también estuvo cerca de ampliar la ventaja al 26, cuando Mouandilmadji no logró conectar un centro de Joel Roca.

En la recta final del primer tiempo, Olympiacos volvió a controlar el balón y buscó administrar su ventaja, aunque sin generar demasiadas oportunidades de gol. Al minuto 37, Fortounis tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias en la pierna derecha y fue sustituido por Gelson Martins. El Panetolikos recuperó la posesión en los últimos minutos, pero sus intentos no fueron suficientes para superar a la defensa visitante. Después de una última aproximación de los locales en tiempo agregado, el árbitro señaló el descanso con el marcador 0-1 a favor del Olympiacos en el Panetolikos Stadium.

El equipo local salió con mayor intensidad para el segundo tiempo y buscó empatar el marcador desde los primeros minutos, presionando la salida del Olympiacos y recuperando la posesión de la pelota. Los locales comenzaron a generar aproximaciones, aunque se encontraron con una defensa bien organizada. Al minuto 57, Lorenzo Pirola realizó una barrida fundamental para evitar una oportunidad de peligro, mientras que Stefan Ortega apareció al 64 para detener una volea de Novica Eraković, en una de las llegadas más claras del conjunto local.

Después de superar los momentos de mayor presión, Olympiacos recuperó el control del encuentro y comenzó a generar oportunidades para ampliar su ventaja. Al minuto 69, Gelson Martins desperdició una ocasión frente al portero y, apenas un minuto después, Jota Silva mandó un remate desviado. La insistencia rojiblanca finalmente tuvo recompensa al 72, cuando Francisco Lima ‘Chiquinho’ marcó un auténtico golazo desde fuera del área, con un potente disparo de pierna derecha que terminó en el ángulo para colocar el 0-2.

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Con el marcador a su favor, el técnico del Olympiacos decidió realizar modificaciones para mantener la intensidad ofensiva. Al minuto 79 ingresó el mexicano Armando ‘Hormiga’ González, acompañado de Santiago Hezze, en sustitución de Gustavo Puerta y Marius Mouandilmadji. El delantero mexicano se colocó como referencia en el ataque y comenzó a presionar a los defensores rivales, además de participar en la recuperación de balones largos. Su ingreso le permitió sumar minutos en la Superliga de Grecia, aunque todavía sin conseguir su primera anotación en el campeonato.

🐜🇲🇽 ¡LA HORMIGA YA ESTÁ EN LA CANCHA! Armando González deja la banca y entra al terreno de juego con el Olympiacos. ¡El mexicano tiene minutos para buscar su oportunidad en el ataque! ⚽👀 EN VIVO👇🔴 https://t.co/QLxGLFmV5c https://t.co/IM0r2JWIg2 — Claro Sports (@ClaroSports) October 18, 2026

Durante los últimos minutos, Panetolikos intentó descontar con centros al área y jugadas a balón parado, pero la defensa visitante consiguió rechazar los intentos. Los locales estuvieron cerca de marcar con una pelota que se estrelló en el poste, mientras que la Hormiga González destacó por su trabajo como poste, bajando balones con la cabeza y el pecho para facilitar las salidas de su equipo. Tras tres minutos de compensación, el árbitro señaló el final del encuentro y Olympiacos aseguró la victoria por 0-2, resultado que le permitió llegar a 16 puntos y colocarse en el segundo lugar de la Superliga de Grecia, mientras que Panetolikos se quedó con nueve unidades en la novena posición.