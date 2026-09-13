Johannessen se queda con la última batalla: así termina la Vuelta a España 2026

La Vuelta a España 2026 llegó a su final en Granada con triunfo de Tobias Halland Johannessen. Enric Mas ganó la general y Harold Tejada fue el mejor colombiano, décimo.

Tobias Johannessen gana la etapa 21 de la Vuelta | JORGE GUERRERO / AFP.

Granada se vistió de gala para despedir una Vuelta a España que durante tres semanas puso a prueba las piernas, la cabeza y la resistencia de los corredores. La última etapa comenzó con un ambiente especial: ya no había nada por definir en la clasificación general, pero todavía quedaba una batalla por la victoria del día. Enric Mas podía disfrutar de su consagración como campeón, mientras los velocistas y los hombres de la fuga buscaban escribir su última página en esta edición de la carrera.

Desde el kilómetro cero, el pelotón rodó compacto, aunque el ritmo comenzó a aumentar a medida que se acercaba la llegada a Granada. Los equipos Movistar y Red Bull-BORA-hansgrohe se encargaron de marcar el paso durante buena parte del recorrido, mientras los corredores aprovechaban los últimos kilómetros para disfrutar de una jornada que también significaba el adiós a una Vuelta especialmente dura, marcada por el calor y el desgaste acumulado.

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Con el ingreso a Granada, la carrera comenzó a cambiar de rostro. Los equipos empezaron a organizarse pensando en el sprint y varios velocistas tomaron posiciones de privilegio. Wout van Aert apareció nuevamente en la fuga, dispuesto a buscar una última victoria, mientras el pelotón trataba de controlar las diferencias. La ventaja de los escapados llegó a superar el minuto, pero nadie estaba dispuesto a regalar la última oportunidad de levantar los brazos en la meta.

Los últimos kilómetros, una batalla sin tregua

A falta de menos de 20 kilómetros, la fuga todavía tenía opciones y la tensión aumentaba. Van Aert era uno de los grandes nombres del grupo delantero, pero el pelotón no aflojaba. La diferencia comenzó a reducirse y los equipos de los velocistas se lanzaron a perseguir. En el segundo grupo viajaban los protagonistas de la clasificación general, con Enric Mas protegido y disfrutando ya de una victoria que había quedado sentenciada antes de afrontar el desenlace.

A nueve kilómetros de la meta llegó uno de los momentos claves: los tiempos de la clasificación general quedaron congelados. Enric Mas ya podía respirar tranquilo como campeón de la Vuelta, mientras los corredores de adelante se jugaban exclusivamente la gloria de la etapa. Pello Bilbao, en su última carrera como profesional, también buscó protagonismo y se lanzó hacia adelante en los kilómetros finales, protagonizando una de las imágenes más emotivas de la jornada.

La fuga terminó siendo neutralizada y los velocistas tomaron el control. Lidl-Trek y Uno X Mobility se acomodaron en las primeras posiciones, mientras los colombianos Harold Tejada y Santiago Buitrago también aparecieron adelante, buscando cerrar de la mejor manera una Vuelta que dejó grandes noticias para el ciclismo nacional. A falta de un kilómetro, cuatro corredores quedaron en la pelea definitiva por la victoria.

Johannessen encuentra la gloria en Granada

El final fue cerrado, rápido y dramático. Alessandro Romele, corredor del XDS Astana, llegó con opciones de quedarse con la victoria, pero Tobias Halland Johannessen tuvo la última palabra. El noruego del Uno X Mobility lanzó su sprint en el momento justo y logró imponerse en una llegada de máxima tensión para celebrar una de las victorias más importantes de su carrera. Romele tuvo que conformarse con el segundo lugar después de una batalla que se decidió prácticamente sobre la línea.

Mientras Johannessen levantaba los brazos, la Vuelta a España 2026 llegaba oficialmente a su final. Enric Mas se consagró campeón de la clasificación general, Wout van Aert terminó como vencedor de los puntos, Santiago Buitrago se quedó con el maillot de la montaña, Oscar Onley conquistó la clasificación de los jóvenes y el Team Visma Lease a Bike fue reconocido como el mejor equipo.

Para Colombia, la última jornada también dejó motivos para celebrar. Harold Tejada fue el mejor representante nacional y terminó décimo de la clasificación general, a 12:51 de Enric Mas. Juan Felipe Rodríguez cerró en el puesto 16, mientras Santiago Buitrago terminó 17°, aunque su gran premio llegó con la clasificación de la montaña. El ciclista del Bahrain Victorious confirmó así una vez más que la montaña colombiana sigue teniendo un protagonista en las grandes vueltas.

Granada bajó el telón de una Vuelta exigente, marcada por el calor, las montañas y las batallas que se extendieron hasta los últimos kilómetros. Johannessen tuvo el privilegio de escribir la última línea deportiva de la carrera con una victoria al sprint, mientras Enric Mas disfrutó del momento más esperado: levantar el trofeo que lo acredita como campeón de la Vuelta a España 2026.

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