¡Golpe para los Rams! Myles Garrett será operado y estará fuera al menos cuatro juegos

El defensivo no pudo dejar atrás el problema de rodilla que arrastraba desde la pretemporada

Myles Garrett será operado de la rodilla. | IMÁGENES vía Reuters Connect

Los Angeles Rams perderán a Myles Garrett durante al menos cuatro partidos de la temporada 2026 de la NFL. El defensivo será sometido a una cirugía artroscópica en la rodilla y el equipo lo colocará en la lista de reserva de lesionados.

La intervención llega después del debut de Garrett con los Rams en la derrota 27-7 frente a los San Francisco 49ers, partido correspondiente a la Semana 1 y disputado en Melbourne, Australia. El jugador terminó el encuentro sin registrar tackle, captura ni golpe al quarterback, según reporta ESPN.

El problema en la rodilla no apareció después del encuentro contra San Francisco. Garrett perdió varias prácticas durante el campamento de entrenamiento por inflamación y el entrenador Sean McVay explicó desde agosto que el defensivo tenía molestias en esa zona. En ese momento, el propio jugador calculaba que se encontraba alrededor del 85 por ciento de su condición.

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Los Rams esperaron su evolución y Garrett regresó a los entrenamientos antes del inicio de la campaña. El reporte previo al juego contra los 49ers incluso lo dejó sin designación de lesión, por lo que recibió autorización para participar en el primer compromiso del calendario.

Después del partido, el jugador reconoció que la rodilla todavía no estaba al 100 por ciento y calificó su actuación como “la peor versión de mí mismo”. Garrett señaló que parte de su atención estuvo enfocada en proteger su estado físico durante el encuentro y que su prioridad era recuperar la salud.

Su paso a la reserva de lesionados significa que no podrá disputar un mínimo de cuatro partidos. De acuerdo con el calendario oficial de los Rams, Los Angeles enfrentará a New York Giants en la Semana 2, Denver Broncos en la Semana 3, Philadelphia Eagles en la Semana 4 y Buffalo Bills en la Semana 5. El primer partido para el que podría volver a estar disponible sería ante Arizona Cardinals en la Semana 6, siempre sujeto a su recuperación y autorización médica.

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Garrett llegó a Los Angeles durante la temporada baja. Los Rams acordaron su llegada desde Cleveland Browns el 1 de junio a cambio del linebacker Jared Verse, una selección de primera ronda del Draft 2027, una de segunda ronda de 2028 y otra de tercera ronda de 2029.

El defensivo venía de registrar 23 capturas durante la temporada 2025 con Cleveland, cifra que estableció una marca de la NFL para una campaña. Además, sumó 60 tackleadas totales, tres balones sueltos recuperados y fue reconocido como Jugador Defensivo del Año antes de su traslado a los Rams.

Ahora, Los Angeles tendrá que reorganizar su rotación defensiva durante las próximas cuatro jornadas. Garrett iniciará el proceso posterior a la cirugía mientras los Rams buscan su primera victoria de la campaña después de comenzar el calendario con la derrota ante San Francisco.

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