Goleadas, pero clasificadas: Colombia jugará los octavos de final del Mundial sub20 tras caer ante Corea del Norte

Con un doblete de Yon-A Choe y un tanto de Rim Jong Choe, Corea del Norte venció por tres goles a cero a Colombia en la fecha 3 del Mundial sub20.

Colombia cae ante Corea del Norte | FCF

Las vigentes campeonas del Mundial sub20 son una auténtica máquina de triunfos. Colombia llegaba como segunda del grupo con una victoria y un empate tras no haberle podido ganar a Portugal. Por su parte, Corea del Norte llegó con dos victorias y seis goles en sus dos juegos anteriores. La supremacía fue evidente y las norcoreanas se llevaron el triunfo por tres goles a cero.

La primera mitad fue bastante pareja. Sin embargo, las dirigidas por Han Chol-Hak desde el minuto 11 se fue en ventaja. Pak Ok-I habilitó a Rim Jong Choe y las vigentes campeonas del mundo se pusieron arriba. Desde entonces, la ‘tricolor’ defendió a capa y espada y aunque lució bastante imprecisa pudo irse con solo un tanto en contra al descanso.

Colombia aguanta hasta donde puede, pero Corea del Norte la pasa por encima

La segunda mitad ya fue un completo monólogo del equipo asiático. Yon-A Choe, Pom Ri, Su-Jong Ri, Pak Il-Sim y Kyong Yong-An, ingresaron al terreno de juego y el ritmo fue otro completamente diferente. Ataques frenéticos y una posesión de balón más que segura fue lo que implementó el equipo de Corea del Norte.

Luisa Agudelo mantuvo a Colombia en partido hasta que ya no dio más. La guardameta colombiana no solo venía siendo la mejor jugadora de la ‘tricolor’ desde la primera mitad, sino que en el segundo tiempo atajó varias pelotas de gol. Además, en el juego aéreo se mostró bastante segura.

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No obstante, al minuto 82, Samantha Rodríguez realizó una falta dentro del área colombiana y la jueza central Francesca Di Monte marcó penal para las asiáticas. Yon-A Choe se hizo responsable de cobro y batió a Luisa Agudelo con un tremendo remate a la escuadra derecha. Cuatro minutos más tarde, se repitió el lanzamiento desde el punto del penal, Juana Ortegón fue a cerrar un centro con la mano abierta y el balón terminó impactando en su antebrazo. Nuevamente, Yon-A Choe cambió el cobro por gol.

Así las cosas, Colombia fue goleada tres tantos a cero por Corea del Norte. Sin embargo, el equipo dirigido por Carlos Paniagua se quedó con el último cupo a los cuartos de final del Mundial sub20. Con cuatro puntos y -1 en la diferencia de gol, las colombianas se clasificaron como las últimas mejores terceras de la cita orbital. Ahora, el reto en la siguiente ronda será enfrentar a las anfitrionas, Polonia, el jueves 17 de septiembre.

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