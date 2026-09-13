De ‘Lucho’ Herrera a Santiago Buitrago: todos los colombianos que han conseguido la montaña de la Vuelta a España

Repase todos los colombianos que se han coronado como campeones de la montaña de la Vuelta a España a lo largo de los años.

Santiago Buitrago, campeón de la montaña | JORGE GUERRERO / AFP

Finalizó la edición 81 de la Vuelta a España con un Enric Mas por primera vez ganando esta carrera. Más allá de la buena presentación del ciclista local de las filas del Movistar Team, un colombiano que brilló fue Santiago Buitrago, quien consiguió hacerse con el primer puesto de la clasificación de la montaña tras 21 etapas de dura batalla.

El pedalista bogotano llegó con la intención de pelear la general, pero una situación de salud en las primeras jornadas le impidió lograr el objetivo. Sin embargo, el hombre del Bahrain Victorious se reinventó y puso entre ceja y ceja conseguir ese maillot y lograr alguna etapa. Estuvo muy cerca de festejar en la ronda ibérica, pero en lo que no falló fue en ser el rey de los ascensos.

Su aventura comenzó en la novena etapa, esto en un día que tuvo seis subidas y que fue de alta montaña. Buitrago tomó al liderato antes del primer día de descanso, aunque en ese momento estaba lejos de cumplir el objetivo, pues restaba mucha carrera por delante y fracciones cruciales para seguir sumando puntos y consolidarse con la de lunares.

Un rival inesperado

Para la segunda semana, Wout van Aert comenzó a ponerle picante a esa clasificación, pues empezó a pelearle al colombiano en los puertos de bonificación. Con lo que no contaba el belga era que ‘Santi’ no se iba a dejar, pues defendió a capa y espada lo que había hecho en jornadas anteriores. Lo positivo para el corredor del Visma Lease a Bike es que quedó primero de los puntos.

Así las cosas, Santiago Buitrago se convierte en el quinto ‘Escarabajo’ en hacerse con la camiseta de la montaña de la Vuelta a España. Antes de él otros compatriotas estuvieron en la cima de esa clasificación, motivo por el cual en Claro Sports recordamos ese importante logro en años anteriores.

Doble corona para Luis Herrera y Félix Cárdenas

Tanto ‘Lucho’ Herrera como el ‘Gato’ Cárdenas consiguieron el maillot de la montaña en dos oportunidades. El ‘Jardinerito’ lo obtuvo por primera vez en 1987, mismo año en el que también logró el título de la ronda ibérica. Él fue el primer colombiano en vestirse con esa prenda y en 1991 volvió a repetir. Félix por su parte lo hizo unos años después, ya que de manera consecutiva, en 2003 y 2004, fue el rey esa estadística.

Óscar de Jesús Vargas y Martín Farfán, los otros campeones

En 1989, otro colombiano dijo presente en el podio final de la Vuelta a España en la montaña, siendo este Óscar de Jesús Vargas. Como tal fue el segundo en conseguir ese distintivo, después de ‘Lucho’ Herrera en 1987. Y antes de la segunda del fusagasugueño, Martín Farfán se consagró como el mejor de la montaña en 1990.

Por ahora esos son los ciclistas colombianos que han ganado la montaña de la carrera española, una competencia que por lo general le va bien a los ‘Escarabajos’. Resta esperar que llegue el 2027 para saber si Buitrago u otro ‘Cafetero’ se hace de nuevo con la de lunares y ese número sigue aumentando.

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