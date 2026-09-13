Vuelta a España 2026, en vivo: resultados al momento, posiciones y quién gana la etapa 21

Tal como sucedió en toda la competición, en Claro Sports puede palpitar las emociones de la última jornada.

Directo Etapa 21 de La Vuelta a España/ Claro Sports.

Minuto a minuto etapa 21 de la Vuelta a España 2026: resultados y posiciones hoy 13 de septiembre

¡Sean todos bienvenidos! El día que muchos no querían ha llegado. La última etapa de la Vuelta a España 2026 se toma este domingo 13 de septiembre con un cierre diferente al habitual. Para esta ocasión no será el icónico paseo por Madrid, sino que la mítica carrera culminará en Granda. Eso sí, los tiempos de la clasificación general se neutralizarán a falta de 9.8 kilómetros para la meta.

¿A qué hora empieza la etapa 21 de la Vuelta a España 2026 hoy 13 de septiembre?

Colombia: 09:36 a.m.

09:36 a.m. Centro de México: 08:36 a.m.

08:36 a.m. Argentina: 10:36 a.m.

Salida y ruta etapa 21, Vuelta a España 2026: ¿Qué ciudades cruza y cuánto tiempo dura?

Este domingo 13 de septiembre se estará disputando la etapa 21 de La Vuelta a España 2026. Serán 112 kilómetros en Granada, la fracción que le dará finiquito a la competición en su edición número 81. La jornada también tendrá paso por La Zubia, Gójar, Otura, Cúllar Vega y Santa Fe. Además de un sprint intermedio.

Vuelta a España etapa 21/ procyclingstats.com.

¿Dónde mirar en vivo la Vuelta a España 2026? Transmisión TV y online

Los derechos de televisión de La Vuelta a España 2026 le pertenecen a ESPN, la última jornada de esta edición 81 se puede ver a través de uno de sus canales y la plataforma de streaming Disney+. En Colombia también está disponible en la señal abierta de RCN y Caracol.

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