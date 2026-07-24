Tadej Pogačar buscará que Isaac del Toro se quede con el maillot blanco en la etapa reina del Tour de Francia

Los compañeros del UAE Team Emirates XRG anticipan el infierno que podrían vivir en la etapa 20 del Tour de Francia de este sábado 25 de julio

Isaac del Toro y Tadej Pogačar, listos para la etapa reina | Reuters

Isaac del Toro y Tadej Pogačar aparecen dentro de los favoritos de las apuestas para entrar en el podio del Tour de Francia tras su dominio en gran parte de las 19 jornadas, sin embargo las estrellas del UAE Team Emirates XRG todavía no cantan victoria debido a que entienden las dificultades que tendrán que sortear en la etapa reina de este sábado 25 de julio.

Después de casi 128 kilómetros en un recorrido entre Gap y Alpe d’Huez, Tadej Pogačar se quedó con la victoria en la etapa 19 de La Grande Boucle y colocó un tiempo acumulado de 67:53:00, suficiente para mantener a Remco Evenepoel a 7 minutos y 11 segundos; mientras que Isaac del Toro, gregario de Pogi, aparece en tercera posición de la clasificación general a 9:42 minutos del liderato.

“Todavía será una gran batalla mañana y quedan dos días en el Tour, así que veremos cómo termina”, declaró Isaac del Toro tras el final de la jornada de este viernes. “Espero algo más o menos igual que hoy, quizá con un poco más de caos. Todavía no sabemos cómo será el inicio; tal vez sea un poco más complicado. Pero veremos al final, creo que será similar a lo que vivimos hoy”.

El pedalista de Ensenada no es el único que pide mesura tras considerar que la etapa reina podría ser todavía más complicada y, tras revelar que sintió algo de miedo en algunas curvas de la etapa 19, recalcó que se va contento por lo que hizo este día. “Fue increíble, la primera experiencia. Honestamente, al final estaba muy asustado. Algunas curvas eran un poco más cerradas y pasé por momentos de miedo, pero estoy súper contento”.

Tadej Pogačar va por su quinta victoria en el Tour de Francia, una competencia que domina a la perfección. Sin embargo, el ciclista esloveno todavía no quiere celebrar hasta recorrer los 170,9 kilómetros entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez, una camino complicado debido al desgaste y el poco oxígeno que hay en la altitud del Galibier, además de que los principales ciclistas necesitan del apoyo de los gregarios debido a que un líder aislado queda expuesto ante los ataques de los rivales.

“Estamos en buena forma. Hay que ir día a día. Mañana es la etapa reina del Tour y después espero que París sea un día bonito, con mucho sol. Pero sí, mañana será el día más duro de la carrera”, indicó Pogi ante la prensa. “Ahora hemos ganado y mañana veremos qué pasa. Seguiremos nuestro propio ritmo y nuestro plan. No nos importa nada más. Haremos lo que hacemos todos los días: mantenernos unidos como equipo y dar lo mejor de nosotros. Después veremos qué sucede”.

Pese a que Tadej Pogačar tiene como objetivo principal asegurar su victoria en el Tour de Francia, el esloveno reveló que también quiere ayudar a que Isaac del Toro se quede con el maillot blanco, destinado al líder de los ciclistas jóvenes.

“Son buenas noticias. Hoy fue mi día para aprovechar la oportunidad de ganar y mañana nos aseguraremos de que Isaac luche por este hermoso maillot blanco y por el podio”, sentenció.

Te puede interesar: