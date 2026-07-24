¿Cómo quedaron los colombianos este jueves 23 de julio en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026?

La delegación de Colombia tuvo acción en dos disciplinas este jueves 23 de julio. El bádminton y polo acuático le dieron alegrías a los ‘cafeteros’.

Colombia es semifinalista | Comité Olímpico Colombiano

Ya han comenzado las acciones de los Juegos Centroamericano y del Caribe 2026. Colombia con una delegación de más de 470 atletas dice presente en 34 deportes. Para este jueves 23 de julio solo se llevaron a cabo competencias en el bádminton y el polo acuático.

Justamente, la delegación ‘tricolor’ dijo presente en ambas disciplinas. El equipo mixto en bádminton, y las ramas masculinas y femeninas del polo acuático. Eso sí, una de ellas ya ha venido desarrollando desde hace algunos días y este jueves fue el turno para los cuartos de final.

Resultados de los colombianos hoy jueves 23 de julio en Santo Domingo 2026

Desde las siete de la mañana, horario colombiano, la delegación amarilla, azul y roja entró en acción. El equipo femenino de polo acuático enfrentó a nada más y nada menos que México y se vio notablemente superado. En el Centro Acuático Juan Pablo Duarte, las mexicanas vencieron a Colombia por un marcador de 14 a 10.

Dos horas más tarde, el equipo mixto de bádminton hizo su debut en el grupo A ante Cuba. Un nuevo golpe para la afición colombiana se presentó luego de ver como sus representados cayeron por cuatro a uno. No obstante, el deporte siempre da revancha y en la tarde tuvieron una nueva salida. Pero el resultado no fue nada alentador, Colombia volvió a caer, ahora ante República Dominicana por tres a uno.

Luego de este par de tropiezos llegó la máxima alegría de Colombia en la jornada del jueves 23 de julio. El equipo masculino de polo acuático arrasó en los cuartos de final. Por un marcador de 33 a ocho, los colombianos aplastaron a Guatemala y se clasificaron a las semifinales del certamen.

¿Cuántas medallas ganaron los colombianos hoy en los Juegos Centroamericanos?

En la jornada del jueves 23 de julio no se disputó ninguna competición en sus instancias finales. Por ende, ninguna medalla fue entregada en las disciplinas donde participaron los atletas de Colombia. El bádminton apenas cursa su primera fase y en el polo acuático masculino ya Colombia se clasificó a las semifinales.

¿Quién transmite en vivo los Juegos Centroamericanos 2026 y dónde ver por TV y online?

Claro Sports se plantea como la mejor opción para seguir al pie del cañón todas las acciones de los Juegos Centroamericanos 2026. Este medio tiene una cobertura multiplataforma en sus canales de televisión, plataforma digital y canal de YouTube. Así mismo, el canal oficial de la competición Centro Caribe Sports cuenta con todas las acciones en su canal de YouTube.

Para territorio local, República Dominicana, RTVD (Canal 4) es el canal oficial de estas justas. Para Puerto Rico, la transmisión es mediante Telemundo. Y en territorio norteamericano, los Juegos podrán sintonizarse a través del canal oficial de la competición en sus redes sociales.

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