Los jugadores de la Selección Colombia decepcionan en el Ranking FIFA

Daniel Muñoz es el jugador de la Selección Colombia mejor posicionado. El lateral derecho ocupa la casilla número 35 del Ranking FIFA

Jugadores de Selección Colombia contra Suiza | Lee Smith, Reuters

Definitivamente la decepción de la Selección Colombia por no poder realizar una mejor participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sigue atormentando a los ‘cafeteros’. Cuando ya ha comenzado un poco la actividad en el balompié sudamericano con las ligas nacionales e internacionales. La FIFA le dio un nuevo “puñetazo” a la ‘tricolor’.

Tras el título de la Selección de España en el Mundial 2026, la FIFA comenzó a revelar los diferentes rankings individuales y colectivos de los mejores equipos y jugadores del certamen. Allí fue donde justamente, los colombianos se llevaron una nueva decepción.

Pues, nada más y nada menos que hasta el puesto 35 hay que dirigirse para encontrar al primer futbolista colombiano en el escalafón de los mejores jugadores de la Copa del Mundo. Una fiel muestra de lo decepcionante que fue para Colombia y el mundo que la ‘tricolor’ no haya podido hacer un mejor papel en el campeonato.

Ni James Rodríguez, ni Luis Díaz: Daniel Muñoz, el mejor jugador de Colombia

Como ya se mencionó anteriormente, ni en el top 10, 20 o 30, se encuentran futbolistas colombianos. El primer ‘cafetero’ que dice presente en la lista de mejores jugadores del Mundial 2026 es Daniel Muñoz. El lateral derecho ocupa la casilla número 35 y fue el goleador de la Selección Colombia.

Ahí no terminan las malas noticias. Para seguir encontrando jugadores de la ‘tricolor’ hay que relegarse hasta la posición número 58. En esa casilla se encuentra nada más y nada menos que Luis Fernando Díaz. El guajiro llegó como la gran figura del equipo de Néstor Lorenzo, pero solamente se reportó con una asistencia y un gol en cinco partidos jugados.

Así las cosas, dentro de los 60 mejores jugadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Colombia solo tiene dos jugadores. Por su parte, el máximo referente, James Rodríguez, se estableció por debajo de no solo Daniel Muñoz y Luis Díaz, también de Jhon Arias y Gustavo Puerta. La posición del número 10 de la Selección Colombia fue la 150.

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