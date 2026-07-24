¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 24 de julio? Resultados y posiciones

La mala noticia para el ciclismo colombiano pasa por el retiro de Einer Rubio, el boyacense tuvo que decirle adiós a la competencia al sufrir un accidente.

Harold Tejada en el Tour de Francia/ REUTERS/Gonzalo Fuentes.

Tadej Pogacar volvió dejar claro por qué es el mejor ciclista del último tiempo y además le da la razón a aquellos que lo denominan como el mejor de la historia. Este jueves volvió a dar una muestra de ataque en el ascenso, coronó el Alpe d’Huez y obtuvo su victoria número 26 en la historia del Tour de Francia.

En cuanto a los pedalistas colombianos Harold Tejada fue el de mejor rendimiento, el huilense se metió al top 10 de la clasificación de esta decimonovena etapa de la ‘Ronda Gala’ en su 113° edición. Sin embargo no todo es ‘color de rosa’, ya que Einer Rubio tuvo que decirle adiós a las 2 fracciones que quedan, después de sufrir un accidente y tener que ser trasladado en ambulancia a un centro médico, no pudo terminar la jornada de este viernes.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 24 de julio

Clasificación etapa 19 del Tour de Francia 2026

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 10. Harold Tejada (XAS) 3:22 35. Sergio Higuita (XAS) 15:52 46. Egan Bernal (NIN) 28:39 Retiro. Einer Rubio (MOV) –

Clasificación general tras la etapa 19 del Tour de Francia 2026

Posiciones Nombre – Equipo Tiempo 16. Egan Bernal (NIN) 1:17:35 30. Harold Tejada (XAS) 2:09:32 41. Sergio Higuita (XAS) 2:34:34 Retiro. Einer Rubio (MOV) –

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la etapa 19 del Tour de Francia 2026?

La carrera de este sábado 25 de julio del 206 estará comenzando desde Le Bourg d’Oisans a partir de las 14:15 p.m. (hora local), mientras que en Colombia será desde las 07:15 de la mañana.

Considerada como la etapa ‘Reina’ de este Tour de Francia en la edición 113 de la competición de ciclismo de Ruta más importante de la historia, contempla 4 puertos de montaña: 3 grandes puertos (HC) y el restante de tercera categoría, además de un sprint intermedio al km 66.5.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

Para los aficionados del deporte de las bielas en Colombia se viene la etapa ‘Reina’ de la ‘Grande Boucle’ en su versión 2026, la cual se puede ver a través de la señal abierta de Caracol y RCN desde las 08:30 – 09:00 de la mañana.

Otra alternativa por televisión es ESPN y vía streaming la opción es Disney +, dicha transmisión empieza desde que parte la fracción. Recuerde que a través de Claro Sports puede seguir el minuto a minuto más completo de cada una de las etapas del Tour de Francia.

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