Con nostalgia Nairo Quintana anuncia su retiro del ciclismo profesional
El ganador de Giro de Italia, Vuelta a España e ídolo del ciclismo mundial le dice adiós a una vida llena de deporte.
Nairo Alexander Quintana Rojas citó a los medios de comunicación en España y a nivel mundial. El ciclista colombiano anunció su retiro profesional, el cual será a final de temporada, ya que todavía tiene contrato con el Movistar Team hasta diciembre de este 2025, sin embargo quiso hacerlo oficial con unos meses de antelación.
Las palabras de Nairo Quintana
“Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, esta es una cita importante para mí, para mi familia, para mi país. Esto es una noticia importante para todos los que siempre han estado al lado mío. El día de hoy vengo a anunciarles que este año es mi último año en el que voy a correr, no es la última carrera, pero sí mi última temporada”.
“Cada carrera que haga durante este año será una gran fiesta, un último baile en dichas competiciones. Lo hago de esta manera porque quiero disfrutar con mis aficionados de estos momentos tan bonitos, con cada una de las personas que han estado a mi lado en estos 17 años de carrera profesional. Traje una carta que se titula ‘un nuevo comienzo'”.
La carta de Nairo Quintana de su retiro
“Hoy quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón, desde ese niño que creció entre las montañas en Boyacá donde la vida no era fácil pero sí lleno de sueños. Un niño que no lo tenía todo, pero sí tenía algo más fuerte: las ganas de salir adelante. Recuerdo esos primeros caminos, el frío en las mañanas al lado de una bicicleta, la que se convirtió en mi compañera de vida”.
“Así comenzó todo, paso a paso. Con equipos en Colombia que me dieron al oportunidad de aprender, de caer y de levantarme. Ahí aprendí que esto no era solo un deporte, era una forma de vida. Así empezó todo: paso a paso, sin hacer ruido. En el 2012 llegó una oportunidad que cambió todo: Movistar Team confió en mí”.
“No era solo un fichaje, era un sueño de algo más grande que alguna vez imaginé, a partir de ahí vinieron momentos que marcaron mi vida y la de todo un país. Glorias que no solo fueron mías, si no de todo un continente y de Colombia entera. Cada subida, cada meta llevan ese esfuerzo de un niño de Boyacá y también del corazón de millones de personas que creyeron en mí y eso es algo que nunca voy a olvidar”.
“También hubo momentos en el camino, etapas distintas que me permitieron crecer como deportista y como persona, fue un buen paso vivido con aprendizaje, respeto y mucha gratitud. La vida como el ciclismo da vueltas y volver a casa, Movistar Team, fue más que un regreso, fue cerrar un ciclo con el corazón lleno”.
“Quiero agradecer a todo el staff, a todos los miembros que estuvieron detrás de cada carrera, de una recuperación y de un momento difícil. Gracias por ser parte de este camino. A mi equipo de trabajo, a los que han creído en mis proyectos, en la marca Nairo, en la visión, gracias por caminar conmigo y sobre todo a mi familia, a mi papá, a mi mamá por enseñarme el esfuerzo y la humildad. A mi esposa que está conmigo, por estar en cada momento, en los buenos y en los difíciles. A mis hijos Mariana y Tomás, por ser mi mayor motivación, por recordarme cada día el por qué vale la pena seguir, nada tendría sentido sin ustedes”.
“También he podido festejar fuera del deporte, de prepararme, de formarme en la Universidad Sergio Arboleda de Colombia, entendiendo que la vida se construye más allá de la bicicleta. Porque sí, el ciclismo ha sido mi vida, pero no es el final de mi historia. Hoy no hablo de despedida, hablo de comienzo, un nuevo comienzo donde quiero seguir construyendo, crear empresa, abrir oportunidades, apoyar el deporte y devolverle a la gente, a los jóvenes todo lo que el ciclismo me dio.
“Quiero que más niños sueñen, como yo soñé. Este camino continua con el mismo compromiso, con los mismos sueños porque esto no acaba aquí, esto apenas comienza. Gracias por acompañarme en cada kilómetro y gracias por creer. Seguimos adelante con el mismo corazón”, concluyó Nairo Quintana.