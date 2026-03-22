El retiro de Nairo Quintana: así queda el palmarés de uno de los más grandes de Colombia

El oriundo de Cómbita pone en valor su legado: campeón de Giro y Vuelta, múltiples podios y una carrera que hizo historia para Colombia.

Nairo Quintana, campeón de La Vuelta | NurPhoto vía AFP.

El ciclismo colombiano se enfrenta a un momento tan histórico como inevitable. Nairo Quintana le pondrá punto final a su carrera profesional, cerrando así un capítulo dorado que marcó a toda una generación. El boyacense, referente indiscutido del deporte nacional, anunció oficialmente su retiro en medio de una rueda de prensa previa a la Vuelta a Cataluña, lo que significa el adiós de uno de los ciclistas más influyentes en la historia del país.

El hombre que resurgió al ciclismo colombiano

Con el paso de los años, Colombia ha sido cuna de grandes pedalistas, pero pocos han tenido el impacto de Nairo Quintana. Su irrupción en la élite no solo trajo victorias, sino que devolvió al país al primer plano del ciclismo mundial. En una época en la que los triunfos parecían lejanos, el boyacense se convirtió en símbolo de esperanza, disciplina y excelencia.

Su capacidad como escalador y su mentalidad competitiva lo llevaron a enfrentarse sin complejos a los mejores del mundo, logrando resultados que reescribieron la historia del ciclismo colombiano y abrieron camino para nuevas generaciones.

De líder a referente dentro del pelotón

En los últimos años, el rol de Nairo dentro del pelotón cambió considerablemente. Lejos de ser el líder absoluto que dominó durante su etapa más brillante, especialmente en el Movistar Team, el colombiano asumió una función más colectiva.

Su experiencia se convirtió en un activo clave para el equipo, guiando a jóvenes talentos y aportando desde lo estratégico en carrera. Este cambio de rol no disminuyó su importancia, sino que reafirmó su liderazgo desde otro lugar, consolidándolo como una figura respetada dentro del ciclismo internacional.

Un palmarés que habla por sí solo

A lo largo de aproximadamente 17 años como profesional, Nairo Quintana construyó una hoja de vida envidiable. Sus triunfos en grandes vueltas, podios históricos y actuaciones memorables lo posicionaron como uno de los mejores ciclistas de su generación.

Más allá de los títulos, su regularidad en las competencias más exigentes del mundo y su capacidad para mantenerse en la élite durante tanto tiempo son prueba de su grandeza deportiva. Su nombre quedó grabado junto al de los más grandes exponentes del ciclismo mundial.

Vuelta al País Vasco | 2013

Campeón del Giro de Italia | 2014

Vuelta a Burgos | 2014

Tirreno Adriático | 2015

Vuelta a Catalunya | 2016

Tour de Romandía | 2016

Vuelta a España | 2016

Vuelta a la Comunidad Valenciana | 2017

Tour de la Provence | 2022

Se suman dos subcampeonatos en el Tour de Francia | 2013 y 2015

50 victorias como profesional

El cierre de una era

El retiro de Nairo no solo representa el adiós de un ciclista, sino el cierre de una era dorada para el deporte colombiano. Su legado va más allá de los resultados: inspiró a miles de jóvenes y devolvió la ilusión a un país que volvió a vibrar con el ciclismo.

El mundo del deporte se prepara para despedir a una leyenda. Porque independientemente de cuándo llegue ese momento, Nairo Quintana ya aseguró su lugar en la historia como uno de los más grandes ciclistas que ha dado Colombia.

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