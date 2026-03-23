La Oficina México, Emergencia radiactiva y Rooster: ¿Qué series ver Netflix, Prime y HBO esta semana?

Gran variedad la que se presenta en los servicios de streaming más importantes en México. ‘La Oficina’, uno de los más llamativos en los últimos días

Estrenos para todos los gustos en los servicios de streaming

Las plataformas de streaming renuevan su catálogo esta semana con propuestas que abarcan distintos géneros y temáticas. Entre los estrenos más comentados se encuentran ‘La Oficina’ en su versión mexicana para Prime Video, la serie ‘Emergencia radiactiva’ en Netflix y la comedia ‘Rooster’ en HBO Max, tres producciones que ofrecen enfoques distintos para el público.

Cada una de estas series apuesta por un estilo propio: desde la adaptación de un formato conocido al contexto laboral en México, hasta una historia basada en hechos reales y una propuesta de comedia ambientada en el entorno universitario. A continuación, te contamos de qué trata cada una para que elijas qué ver esta semana.

Prime marzo 2026: ¿De qué trata la serie de La Oficina, adaptación México?

‘La Oficina’ presenta una historia ambientada en la empresa Jabones Olimpo, ubicada en Aguascalientes, donde un grupo de empleados enfrenta situaciones del entorno laboral. La serie sigue la dinámica entre compañeros de trabajo, conflictos internos y decisiones dentro de la oficina.

El personaje principal es Jerónimo Ponce III, interpretado por Fernando Bonilla, quien ocupa el puesto de jefe y dirige al equipo con un estilo que genera momentos incómodos. La producción retoma el formato de comedia de oficina y lo adapta con referencias al contexto laboral en México.

Netflix: ¿De qué trata la serie Emergencia radiactiva?

‘Emergencia radiactiva’ se basa en el incidente del Cesio-137 ocurrido en Goiânia, Brasil, en 1987, cuando una máquina de radioterapia abandonada liberó material radiactivo. Este suceso es considerado uno de los accidentes más relevantes fuera de una planta nuclear.

La serie reconstruye los hechos y muestra las consecuencias de la exposición a la radiación, así como el impacto en la población. El caso fue descrito en su momento como uno de los eventos más graves de este tipo que no tuvo la misma difusión que otros accidentes similares.

Series HBO Max: ¿De qué trata la nueva comedia Rooster?

Rooster sigue la historia de Greg Russo, un escritor que decide trabajar en una universidad con el objetivo de acercarse a su hija, quien forma parte del cuerpo docente. A partir de su llegada, el protagonista se integra a la vida universitaria.

Para adaptarse a este entorno, Greg asume la personalidad de un personaje de sus libros, lo que lo lleva a vivir situaciones fuera de lo habitual. La serie combina la relación familiar con las experiencias del protagonista dentro del campus, en un contexto donde busca recuperar etapas que no vivió en su juventud.

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