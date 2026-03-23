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Antoine Griezmann dejaría al Atlético de Madrid para llegar al Orlando City de la MLS

Publicado por Guillermo Herrera

Según fuentes, se informó que Griezmann habría llegado a un acuerdo verbal con el club estadounidense

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El delantero francés estaría cerca de emigrar a la MLS | Claro Sports

Antoine Griezmann, uno de los máximos íconos del Atlético de Madrid, cerraría su etapa en el club rojiblanco este verano. Según los últimos reportes, el delantero francés se unirá al Orlando City, equipo de la Major League Soccer (MLS), donde comenzaría una nueva etapa de su carrera futbolística.

Recientemente se informó que Griezmann habría llegado a un acuerdo verbal con el club estadounidense, por lo que se espera que arribe a Estados Unidos en julio. Allí se unirá a estrellas como Lionel Messi, Germán Berterame y Thomas Müller, reforzando un plantel que busca consolidarse como protagonista en la MLS.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, el delantero saldrá libre del Atlético de Madrid y firmará un contrato de dos años con Orlando City, en lo que será su primera experiencia profesional fuera de Europa desde su paso por España y Francia.

Además, se reveló que el club estadounidense le ofrecería a Griezmann el dorsal número 7, el mismo que ha lucido durante la mayor parte de su carrera, lo que subraya la importancia que tendrá en el equipo y su rol como figura central del proyecto.

Cabe recordar que a principios de marzo, el Atlético de Madrid aseguraba que Griezmann seguiría en el club, con declaraciones de Mateu Alemany, director deportivo, quien destacaba la forma y compromiso del francés. Sin embargo, las negociaciones recientes cambiaron el panorama, dejando al Atlético sin una de sus máximas estrellas.

Con su llegada a la MLS, Griezmann iniciaría un nuevo capítulo en su carrera, enfrentando nuevos retos en Estados Unidos y aportando su experiencia y calidad a Orlando City. La expectativa de los aficionados y la prensa deportiva es alta, pues se trata de un fichaje que promete impacto inmediato en la liga estadounidense.

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