¡Un sueño! Paulinho celebra llamado con Portugal y mantiene esperanza para el Mundial

El delantero pasa del enojo por el empate de Toluca a cumplir su sueño: es convocado con Portugal y apunta a jugar ante México y Estados Unidos

Paulinho pasó de la molestia por no haber ganado a una noche que difícilmente olvidará. Tras el empate de Toluca ante Pachuca, el delantero portugués reveló que recibió una convocatoria de última hora con su selección para los amistosos frente a México y Estados Unidos, una noticia que, según sus propias palabras, representa “un sueño”.

Aunque el atacante reconoció que todavía tenía presente el sabor amargo del resultado, también dejó claro que la citación con Portugal cambió el panorama de inmediato. Su reacción mezcló frustración por el partido y felicidad por una oportunidad que considera merecida, sobre todo por el camino que ha construido desde su llegada al fútbol mexicano.

Del enojo por el resultado a la felicidad por Portugal

Al hablar de sus sensaciones tras enterarse del llamado, Paulinho explicó que la noticia llegó cuando todavía seguía procesando el empate. “No, feliz. Obviamente después del partido no sabía todavía [si estaba en la lista] porque no ganamos, obviamente que feliz, es un sueño. Cualquier jugador sueña con la selección y yo más, porque no es muy normal que te llamen estando muy lejos, pero estoy feliz”, declaró.

El delantero insistió en que su estado de ánimo todavía estaba marcado por lo ocurrido en la cancha, aunque aceptó que la convocatoria terminaría por cambiarle el rostro conforme pasaran las horas. “Sí, sí, me va a cambiar [la cara] más en un par de horas, porque ahora todavía estoy un poco enojado porque no ganamos; estoy más feliz por [la convocatoria] que por cómo estaba terminando el partido”, comentó.

Así se enteró del llamado de última hora

Paulinho también relató el momento exacto en el que recibió la noticia. Después del silbatazo final, el atacante se dirigió al vestidor sin saber todavía que Portugal ya había hecho oficial el comunicado. “Ahora al final del partido llegué al vestidor, estaba con una cara de pocos amigos y un compañero me lo dijo. Todavía no sabía que había sido comunicado, pero estoy muy feliz”, explicó, describiendo el contraste entre su enojo inicial y la alegría posterior.

El premio al trabajo hecho en México

Sobre lo que representa esta convocatoria después de su rendimiento en la Liga MX, Paulinho puso el foco en la constancia. Para el atacante, una citación nacional es resultado del trabajo y de las decisiones del cuerpo técnico. “Es trabajo. Creo que todos los jugadores de selecciones son llamados porque trabajan bien. Al final son decisiones del seleccionador en una situación muy larga, hay muchos jugadores con calidad y al final hay que decidir”, señaló.

México, el Azteca y el agradecimiento a Toluca

Uno de los puntos destacados fue su reacción al saber que Portugal enfrentará a México. Antes de hablar del Estadio Azteca, Paulinho quiso reconocer el respaldo que ha tenido en el club y en el país. “No, primero agradecer al Toluca y al país porque me recibieron muy bien desde el primer momento. Y ya está, para mi familia no podría ser mejor”, afirmó. Sobre el inmueble, añadió: “Nunca jugué y vamos a ver lo que es“.

El sueño del Mundial sigue presente

La convocatoria reactivó una meta mayor en su carrera. Paulinho no ocultó que este llamado lo acerca a la posibilidad de competir por un lugar en el Mundial, aunque con cautela. “Sí, claro. Ha sido difícil cada vez, ahora toca disfrutar y trabajar, pero siempre con la ilusión de poder estar”, comentó. Posteriormente, amplió su visión: “Ahora, obviamente todos los jugadores que están en esta convocatoria tienen esa misión, yo igual. Pero está lejos todavía; sé que es difícil, ahora toca trabajar y disfrutar cada vez”.

Su defensa de la Liga MX y la justicia del llamado

El delantero también defendió el nivel del fútbol mexicano. A su juicio, la Liga MX tiene calidad suficiente, pero carece de proyección internacional adecuada. “Ustedes venden muy mal su país y su liga, porque es una liga muy competitiva con buenos jugadores. Siempre lo dije: ustedes son una muy buena liga, pero tienen que venderla mejor”, expresó. Sobre no estar inicialmente en la lista, agregó: “No, tristeza, pero es normal. Es una selección con muchos jugadores y mucha calidad. Al final el seleccionador tiene que tomar decisiones y tenemos que respetarlas”.

Finalmente, explicó su plan inmediato y defendió su convocatoria. “El martes creo que viajo para Cancún y tengo que concentrarme ahí con el equipo”, detalló. Y cerró con una reflexión directa: “Sí, obviamente si estoy es porque lo merezco mucho, porque es distinto no estar en Europa y ser llamado acá. Entonces creo que es merecido. Obviamente había más jugadores que podrían ser llamados y también sería merecido, pero sin duda es merecido”.

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