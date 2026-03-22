El adiós de Nairo Quintana: dos grandes vueltas y una huella eterna en el ciclismo

Nairo Quintana cierra una era dorada: así fue su histórica trayectoria con triunfos en Giro y Vuelta y protagonismo en el Tour.

Nairo Quintana se retira del ciclismo profesional | AFP – Claro Sports.

El ciclismo colombiano se prepara para vivir un momento histórico y, al mismo tiempo, profundamente nostálgico. Nairo Quintana anunció que se retira del profesionalismo, cerrando así una de las carreras más brillantes que haya tenido el deporte latinoamericano. El boyacense, ícono de toda una generación, pond rá fin a su trayectoria y lo anunció en medio de una rueda de prensa que marca el cierre de un capítulo dorado.

Un pionero que cambió la historia

Hablar de Nairo Quintana es hablar de un antes y un después en el ciclismo colombiano. Su irrupción en la élite no solo rompió barreras,sino que posicionó a Colombia en lo más alto del ciclismo mundial. Su capacidad en la montaña, su disciplina y su mentalidad lo convirtieron rápidamente en un referente, capaz de competir de tú a tú con los mejores corredores del planeta.

Desde sus primeras participaciones en Europa, Nairo dejó claro que no era un ciclista más. Su estilo combativo y su talento natural lo llevaron a convertirse en un símbolo de lucha y constancia, inspirando a nuevas generaciones de pedalistas en Colombia y en toda América Latina.

El Tour de Francia: donde nació la leyenda

Fue en el Tour de Francia donde Nairo construyó gran parte de su legado internacional. En 2013, durante su debut, sorprendió al mundo al terminar segundo en la clasificación general, además de ganar una etapa y conquistar las clasificaciones de la montaña y de los jóvenes. Aquella actuación lo catapultó de inmediato a la élite del ciclismo mundial.

Dos años más tarde, en 2015, volvió a ser subcampeón y reafirmó su regularidad al más alto nivel. En 2016 sumó un tercer lugar, consolidando una trilogía de podios que lo ubicaron entre los mejores vueltómanos de su época. Aunque en ediciones posteriores sus resultados fueron más discretos, su impacto en la ronda francesa fue innegable, cerrando su paso con tres victorias de etapa y múltiples actuaciones memorables.

Giro de Italia: la conquista histórica

Si hay una carrera que marcó un punto de inflexión en su carrera, esa fue el Giro de Italia 2014. En aquella edición, Nairo Quintana no solo se coronó campeón, sino que también se llevó la clasificación de los jóvenes, logrando un hito sin precedentes: convertirse en el primer latinoamericano en ganar la corsa rosa.

Ese triunfo no solo elevó su nombre, sino que abrió las puertas para que otros ciclistas de la región soñaran en grande. En 2017 regresó al Giro y finalizó segundo, demostrando que su nivel competitivo seguía intacto. Ya en la recta final de su carrera, volvió a participar en 2024 y 2025, dejando actuaciones más discretas, pero manteniendo intacto su legado.

Nairo Quintana, ganador del Giro 2014. | LUK BENIES / AFP.

La Vuelta a España: el segundo gran golpe

La Vuelta a España también ocupa un lugar privilegiado en su palmarés. En 2016, Nairo Quintana alcanzó la gloria al consagrarse campeón de la clasificación general, además de adjudicarse la combinada. Ese título representó su segunda gran vuelta y lo confirmó como uno de los grandes nombres del ciclismo mundial.

A lo largo de sus siete participaciones en la ronda ibérica, el colombiano también firmó actuaciones destacadas, incluyendo dos cuartos puestos y dos victorias de etapa. Su regularidad en esta competencia reafirmó su condición de corredor completo y competitivo en cualquier terreno.

Nairo Quintana, campeón de La Vuelta | NurPhoto vía AFP).

Un legado imborrable en las grandes vueltas

El balance de Nairo Quintana en las tres grandes es simplemente extraordinario. A lo largo de su carrera disputó 20 grandes vueltas: nueve Tours, cuatro Giros y siete Vueltas a España. En ese recorrido logró dos títulos, múltiples podios, clasificaciones especiales y un total de ocho victorias de etapa.

Más allá de los números, su legado radica en haber cambiado la percepción del ciclismo colombiano en el mundo. Nairo no solo ganó carreras; construyó una identidad, una narrativa de esfuerzo y superación que trascendió el deporte.

El adiós de un ídolo

El ciclismo perderá a uno de sus grandes protagonistas de la última década. Sin embargo, el nombre de Nairo Quintana ya está inscrito con letras doradas en la historia del deporte. Su impacto va mucho más allá de los resultados: es el símbolo de una generación que soñó en grande y logró conquistar las cumbres más exigentes del ciclismo mundial.

El anuncio oficial marcará el final de su carrera en la élite, pero también el inicio de su legado eterno. Nairo ya es, sin discusión, uno de los más grandes ciclistas que ha dado Colombia.

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