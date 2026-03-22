Nairo Quintana, el ídolo del ciclismo mundial que superó la sanción del TAS

El ‘Cóndor’ de Cómbita, Boyacá le pone fin a una exitosa carrera deportiva, en la que se ganó el corazón de todo el mundo.

Nairo Quintana / Claro Sports.

Se llegó el día que los fanáticos en el país al ciclismo no querían que se diera, Nairo Alexander Quintana Rojas anunció su retiro del ciclismo profesional. El corredor boyacense y ganador del Giro de Italia, Vuelta a España, múltiples competiciones más se despide del deporte que lo hizo conocer al mundo y del cual puso la bandera de Colombia en alto en muchas ocasiones.

En la retina de los colombianos y sus millones de seguidores alrededor del mundo quedarán aquellas imágenes en los que el boyacense levantó la ‘Corsa Rosa’, la ‘Ronda Ibérica’ y los 3 podio del Tour de Francia, la ‘Ronda Gala’ que se le escapó para agigantar mucho más su historia. Sin embargo hay un capítulo que empañó la trayectoria del corredor de Cómbita, pero que no le impidió seguir agigantando su historia.

El TAS, una piedra en el zapato para ‘Nairoman’

Nairo Quintana hace una sobresaliente presentación en el Tour de Francia 2022 cuando vestía los colores del Arkea Smsic, el boyacense no alcanza a ganar ninguna etapa, sin embargo fue sexto en la clasificación final de la ‘Ronda Gala’. En dichas disputas por el título, le recolectan en varias oportunidades pruebas de sangre seca al colombiano.

Dicho esto, el 17 de agosto del 2022 la UCI (Unión Ciclística Internacional) anuncia la descalcificación del rendimiento de Nairo Quintana en el Tour de Francia de aquel año, su sesto lugar en el casillero principal final; según la entidad deportiva le habían encontrado restos de tramadol en el cuerpo del colombiano. Aclarando que no es un falta a las normas de la AMA (contra consejo médico), pero sí del reglamento de la UCI.

Para agosto del 2022 el entorno de Quintana, el Arkea y él mismo deciden no participar de la Vuelta a España de aquel año, para preparar la defensa contra el TAS y la UCI por las investigaciones que se estaban llevando a cabo y una posible sanción. A inicios de septiembre, el Tribunal confirma que inició el procedimiento de arbitraje tras el recurso presentado por el ciclista.

Días después, el 12 de octubre del 2022, Nairo Quintana y sus abogados se presentan a la audiencia ante el TAS en Lausana, Suiza. Alí ambas partes iban a presentar sus argumentos con el fin que se resolviera la situación a favor o en contra del deportista colombiano.

Un capítulo gris en la carrera de Nairo Quintana

Para el 3 de noviembre el Tribunal de Arbitraje Deportivo concluye que las pruebas científicas con la sangra de Quintana, daban positivo para la presencia de tramadol y que debía ser sancionado por la Unión Ciclística Internacional por razones de dopaje.

Se reconfirma la pérdida de todo lo hecho en el Tour de Francia 2022: sexto lugar en la clasificación general final y sus lugares en las etapas de aquella edición de la ‘Ronda Gala’. Inclusive, hubo sanción económica de de 5,000 francos suizos. Al ser su primera infracción médica y no un caso de dopaje estándar.

No obstante Nairo Quintana no recibió una prohibición para competir en futuras carreras, eso sí al culminar su contrato con el Arkea Smsic el boyacense permaneció varios meses sin equipo hasta que volvió a vestir los colores del Movistar Team.

Un 2023 oscuro para Nairo

Tras un 2022 de altibajos, por la participación en el Tour de Francia 2022, pero con el fallo del TAS negativo y sin equipo, Nairo Quintana únicamente pudo participar de manera independiente en los Nacionales de Ruta del 2023, en la prueba de Ruta fue tercero, por debajo de Daniel Felipe Martínez, segundo y el ganador Esteban Chaves.

En octubre del 2023 el Movistar Team confirmó el regreso del boyacense a la escuadra española, en una oficialización que se denominó “Nairo Quintana vuelve a casa”. “Una nueva esperanza para el hombre que cambió la historia de su deporte en Colombia”, agregó la escuadra ibérica en el anuncio.

“Estoy emocionado por volver a casa. Ha sido un año difícil. Días sin dormir, muchas jornadas de enorme sacrificio, subiéndome a la bicicleta y tratando de caminar hacia adelante, con sol o con lluvia. Pero ha valido la pena. No voy a desaprovechar la oportunidad. Conozco los valores del equipo, los valores del deporte”, dijo el colombiano en aquella oportunidad.

“Voy a dar todo de mi parte para hacerlo bien y quiero aportar al equipo para obtener los mejores resultados. Agradezco a Movistar Team, a Telefónica y al equipo, a todo el equipo, por esta gran oportunidad, que por tanto tiempo he estado esperando. De corazón, y con mis piernas, lo voy a dar todo, por ellos y por la afición. Espero que este ciclo sea de muchos éxitos para el equipo”, apuntó Nairo Quintana en su presentación.

Desde aquel momento el ‘Cóndor’ ha participado nuevamente en grandes vueltas como el Tour Colombia, Giro de Italia, Vuelta a España y múltiples carreras más, donde los aficionados a nivel mundial le han expresado su cariño y agradecimiento por el legado ciclístico que impregnó en la historia del deporte de las bielas.

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