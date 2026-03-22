Juárez vs Tigres en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? Jornada 12

Juárez recibe a Tigres en la jornada 12 del Clausura 2026 con urgencia de puntos, mientras los felinos buscan consolidarse en zona de liguilla

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¡Bienvenidos al minuto a minuto del Juárez vs Tigres, jornada 12 Liga MX 2026!

FC Juárez llega a este cierre de la jornada 12 del Clausura 2026 con la urgencia de sumar en casa. El equipo fronterizo viene de empatar 2-2 ante Monterrey, tiene 11 puntos y un registro de 3 triunfos, 2 empates y 5 derrotas antes de este compromiso. Aun con esa presión, los Bravos han mostrado señales de reacción, porque en sus cuatro encuentros más recientes registran 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con una producción ofensiva que les ha permitido mantenerse con vida en la pelea por escalar posiciones.

Tigres, por su parte, arriba con más margen en la tabla, pero también con la exigencia de responder. Los felinos suman 17 unidades y marca de 5-2-4, vienen de empatar 0-0 con Querétaro en Liga MX y entre semana firmaron un 5-1 sobre Cincinnati para avanzar en la Concachampions, resultado que les dio oxígeno en lo anímico. El cuadro regio ha tenido altibajos en semanas recientes, pero sigue instalado en zona de clasificación y con plantel suficiente para asumir el papel de favorito en la frontera.

Clausura 2026: horario del partido Juárez vs Tigres, hoy 22 de marzo de 2026

El partido entre FC Juárez y Tigres se juega este domingo 22 de marzo de 2026 a las 19:06 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Distintas guías de la jornada coinciden en ese cruce como el cierre dominical de la fecha 12 del Clausura 2026.

Liga MX: alineaciones del Juárez vs Tigres para la jornada 12, al momento

Hasta ahora no hay alineaciones oficiales confirmadas, por lo que los cuadros que circulan son posibles formaciones con base en los reportes previos al encuentro.

Posible alineación de Juárez: Jurado; Murillo, Mosquera, Mayorga, Nevárez; Monchu, García, Pizarro; Torres, Puma Rodríguez y Estupiñán.

Jurado; Murillo, Mosquera, Mayorga, Nevárez; Monchu, García, Pizarro; Torres, Puma Rodríguez y Estupiñán. Posible alineación de Tigres: Guzmán; Loroña, Garza, Angulo, Joaquim Henrique, Zwarg; Brunetta, Correa, Araújo; Lainez y Aguirre.

¿Dónde ver en vivo el Juárez vs Tigres? Canales de TV y transmisión streaming

La transmisión reportada para este partido es por FOX One, plataforma de streaming que aparece en las guías consultadas para la jornada 12. Además, en Claro Sports podrás dar seguimiento minuto a minuto al partido.

Antecedentes del Juárez vs Tigres y últimos resultados en la Liga MX

Los antecedentes recientes favorecen a Tigres, que ganó tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes. La secuencia más reciente marca estos resultados: Tigres 1-0 Juárez el 19 de julio de 2025, Tigres 0-1 Juárez el 25 de febrero de 2025, Juárez 0-1 Tigres el 22 de septiembre de 2024, Tigres 1-0 Juárez el 28 de febrero de 2024 y Juárez 1-1 Tigres el 8 de julio de 2023. En el contexto inmediato del torneo, Juárez arriba tras el 2-2 con Monterrey, mientras que Tigres lo hace después del 0-0 ante Querétaro.

En cuanto al momento de ambos equipos, Juárez ha encontrado algo más de gol en semanas recientes, pero sigue concediendo demasiado, mientras que Tigres mantiene mejores números globales de torneo: 17 goles a favor y 12 en contra, por 16 anotados y 19 recibidos de los Bravos. Ese contraste ayuda a explicar por qué el cuadro regio llega mejor colocado y con una ligera ventaja competitiva para este compromiso.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

Según caliente.mx, los momios del partido están así: FC Juárez +215, empate +245 y Tigres UANL +120. Con esa línea, Tigres aparece como favorito, aunque no por una diferencia aplastante, lo que también sugiere un juego cerrado y con margen corto entre ambos equipos.

La lectura previa pone a Tigres un escalón arriba por plantel, posición y antecedentes recientes, pero Juárez puede competir en su estadio y ya ha demostrado que sabe incomodar a los felinos. Con los datos disponibles, el pronóstico más lógico apunta a una victoria apretada de Tigres, en un duelo que luce más parejo de lo que la tabla podría hacer pensar.

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