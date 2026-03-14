Harold Tejada y su histórica victoria en la París Niza: “He trabajado muchos años para esto”

El colombiano se impuso en la etapa 6 de la Parí -Niza y logró su primer triunfo en el World Tour. El huilense destacó la perseverancia, la fe y el apoyo de su familia tras la victoria.

Harold Tejada | Anne-Christine POUJOULAT / AFP.

El ciclismo colombiano volvió a celebrar en lo más alto del calendario internacional gracias a Harold Tejada. El corredor del XDS Astana Team firmó una actuación memorable al imponerse en la sexta etapa de la París Niza, logrando así su primera victoria en una competencia del calendario UCI World Tour y escribiendo una de las páginas más importantes de su carrera deportiva.

El triunfo del huilense no fue producto de la casualidad. Desde la jornada anterior había mostrado que atravesaba un gran momento de forma. En la quinta etapa, Tejada se había quedado con un valioso tercer lugar que lo dejó bien posicionado y, sobre todo, con la confianza necesaria para afrontar con ambición la etapa siguiente.

Un ataque perfecto en el momento justo

Con esa motivación, el ciclista del equipo kazajo salió decidido a pelear por la victoria en la sexta jornada. A lo largo del recorrido se mantuvo atento a los movimientos del pelotón y supo medir sus esfuerzos en una etapa exigente, esperando el instante ideal para lanzar su ofensiva.

En el tramo definitivo de la jornada, Tejada demostró toda su potencia y resistencia. Con un ataque contundente logró marcar diferencias frente a sus rivales y terminó cruzando la meta en solitario, sellando una victoria que lo coloca en un lugar privilegiado dentro del pelotón internacional.

Este resultado representa uno de los triunfos más importantes de su carrera profesional. Además de ser su primer éxito en el circuito World Tour, confirma el crecimiento que ha tenido el colombiano en los últimos años y su capacidad para competir al más alto nivel frente a algunos de los mejores ciclistas del mundo.

“El que persevera alcanza”

Tras la victoria, Tejada no ocultó la emoción por un logro que llevaba años persiguiendo. El colombiano destacó para Claro Sports el trabajo, los sacrificios y el apoyo de su entorno como factores clave para alcanzar este objetivo.

“Estoy muy feliz por mi primera victoria World Tour. He trabajado muchos años para esto, he tenido muchos sacrificios y también muchas cosas lindas. He aprendido mucho, pero lo más importante es que el que persevera alcanza y sigo trabajando para muchas cosas”, expresó el ciclista.

El huilense también destacó el papel fundamental de su familia y su fe durante los momentos difíciles de su carrera. “La fe en Dios lo es todo, también la cabeza. He tenido años muy difíciles, pero siempre he tenido al lado a mi familia: mi esposa, mi hija y mis papás. Todos ellos saben el sacrificio que hay detrás de esto”, añadió.

Un triunfo que puede marcar la temporada

La victoria llega en un momento clave de la temporada y podría marcar un punto de inflexión en la campaña del colombiano. Más allá del resultado, el triunfo le otorga confianza para afrontar los próximos retos y para asumir un papel cada vez más protagónico dentro del XDS Astana Team.

Para el equipo kazajo también se trata de un resultado importante en una de las carreras más prestigiosas del calendario. Mientras tanto, para el ciclismo colombiano es otra señal del talento que sigue brillando en el pelotón internacional, con Harold Tejada como uno de sus nuevos protagonistas.

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