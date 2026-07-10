¡Del Huila hasta Antioquia! Así va a ser el recorrido de la Vuelta a Colombia 2026

El trazado para este año propone variedad a lo largo de sus nueve etapas, con ascensos importantes, una crono y un circuito.

Campeones Vuelta a Colombia 2025 | Federación Colombiana de Ciclismo

Este viernes 10 de julio se reveló el recorrido de la Vuelta a Colombia de este 2026, carrera que pasará por cuatro departamentos del país y que mezcla variedad en cada una de sus etapas. Vale la pena mencionar que esta competencia es la más importante de todo el circuito nacional.

La Federación Colombiana de Ciclismo informó que dicha carrera dará inicio el 8 de agosto y terminará el 16 de ese mismo mes. Huila, Tolima, Caldas y Antioquia son los departamentos que acogerán la edición 76. En total serán 9 etapas con perfiles de media y alta montaña, algunas llegadas para el sprint, una contrarreloj individual y un circuito.

De entrada el trazado propone batalla con epicentro en el Huila. Hasta la cuarta fracción es que la carrera se despide de ese departamento y pasa al Tolima, ya que el arribo será en Ibagué. El Alto del Sifón en la quinta jornada será un ascenso clave de cara a la definición de la clasificación general.

Para el sexto día la Vuelta a Colombia ya entra al Eje Cafetero y Antioquia para ir de a poco viajando hasta Medellín. El Alto de Ecosiembra será otro puerto que loes equipos y los ciclistas deberán marcar en su hoja de ruta. En la octava etapa será la contrarreloj individual de casi 34 kilómetros de distancia.

El cierre de la Vuelta a Colombia será el domingo 16 de agosto en la capital de Antioquia con un circuito de ocho vueltas con salida y llegada en el Parque de El Poblado. Esa fecha se conocerá al campeón de esta edición, que recordemos tiene como ganador en 2025 a Rodrigo Contreras.

Recorrido completo de la Vuelta a Colombia 2026

Etapa 1 | Neiva – Campoalegre – Hobo – Gigante – Garzón – Altamira – Timaná – Pitalito (187 km) | Sábado 8 de agosto.

Etapa 2 | San Agustín – Pitalito – Timaná – Altamira – Garzón – Gigante – Garzón (169.9 km) | Domingo 9 de agosto.

Etapa 3 | Garzón – Gigante – Hobo – Campoalegre – El Juncal – Guacirco – Neiva (160.5 km) | Lunes 10 de agosto.

Etapa 4 | Neiva – Aipe – Natagaima – Castilla – Saldaña – Guamo – Espinal – Chicoral – Gualanday – Ibagué (196.9 km) | Martes 11 de agosto.

Etapa 5 | Ibagué – Alvarado – Venadillo – Lérida – Armero – Líbano – Murillo – Alto El Sifón (164.7 km) | Miércoles 12 de agosto.

Etapa 6 | Manizales – La Manuela – Irra – La Felisa – La Pintada – Jericó (161.1 km) | Jueves 13 de agosto.

Etapa 7 | Jericó – La Pintada – Peñalisa – Anzá – Santa Fe de Antioquia – Alto Ecosiembra (135.2 km) | Viernes 14 de agosto.

Etapa 8 | Contrarreloj Individual (CRI): Santa Fe de Antioquia – Sopetrán – San Jerónimo – Entrada al Túnel de Occidente (33.6 km) | Sábado 15 de agosto.

Etapa 9 | Circuito Medellín (8 vueltas de 13.1 km): Parque El Poblado – San Diego – Vía Las Palmas – Parque El Poblado (104 km) | Domingo 16 de agosto.

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