Tour de Francia 2026, etapa 7: lo mejor de Isaac del Toro hoy 10 de julio

Revive los mejores momentos de Isaac del Toro en la séptima jornada del Tour de Francia 2026, un recorrido de 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos

Isaac del Toro, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard vuelven a ser protagonistas en la séptima etapa del Tour de Francia 2026, una jornada de 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos que pone a prueba la estrategia de los equipos y el control del pelotón. Con un recorrido ideal para los velocistas, pero con una fuga que mantiene la tensión durante buena parte del trazado, los favoritos buscan conservar sus posiciones en una etapa que promete un cierre de máxima velocidad.

Mientras los embaladores preparan su oportunidad en una de las metas más esperadas de esta primera semana, los aspirantes al maillot amarillo se mantienen atentos a cada movimiento. Isaac del Toro continúa como uno de los grandes nombres de la competencia y enfrenta un nuevo desafío junto a las figuras que encabezan la pelea por la clasificación general. Revive los mejores momentos de una etapa llena de emoción, velocidad y estrategia del Tour de Francia 2026 por Claro Sports.

¿A qué hora arranca la etapa 7 del Tour de Francia 2026 y dónde ver la transmisión en vivo?

Claro Sports te trae el resumen de la séptima etapa del Tour de Francia 2026 con el mejor análisis, comentarios, declaraciones de los protagonistas y el seguimiento más completo de la competencia de ciclismo más importante del mundo. Sigue nuestros highlights de esta etapa 7 a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) a través de nuestro sitio web, canal de televisión y YouTube, con transmisión disponible para 16 países de Latinoamérica: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

México y Centroamérica : 13:30 horas

: 13:30 horas Colombia : 14:30 horas

: 14:30 horas Argentina: 16:30 horas

¿Cuál es el recorrido de hoy 10 de julio en el Tour de Francia 2026 y la distancia?

La séptima etapa del Tour de Francia 2026 cubre un recorrido de 175.1 kilómetros entre Hagetmau y Burdeos y ofrece un perfil completamente favorable para los velocistas después del paso por los Pirineos. Es la jornada en línea con menor desnivel de esta edición, con apenas entre 700 y 850 metros de ascenso acumulado, además de una única dificultad montañosa de cuarta categoría: la Côte de Béguey (1.2 km al 4.4 %), ubicada a unos 40 kilómetros de la meta. El trayecto también incluye un sprint intermedio en Landiras, en el kilómetro 120, clave para la clasificación por puntos, mientras que el desenlace lleva al pelotón por el puente Simone Veil hasta una recta final de casi cuatro kilómetros junto al río Garona, en las inmediaciones de la Plaza de los Quincunces, escenario ideal para un sprint masivo.

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