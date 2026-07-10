Fernando Gaviria le huye a la polémica con Philipsen: “Vimos la meta cerca”

Jasper Philipsen tocó al colombiano, lo arrinconó a las vallas y no le permitió pelear los últimos metros del sprint en Bordeaux.

Fernando Gaviria en el Tour de Francia 2026/ Loic VENANCE / AFP.

Este viernes se disputó la séptima etapa del Tour de Francia 2026. Tim Merlier se quedó con la victoria de la fracción entre Hagetmau y Bordeaux con 175.1 kilómetros de recorrido entre ambas poblaciones, tras un sprint que estuvo para ‘alquilar balcón’ y que no tuvo cambios en la clasificación general, como suele suceder en este tipo de carreras.

La carta colombiana corría por cuenta de Fernando Gaviria, el antioqueño buscaba su tercera victoria en la historia del Tour de Francia. El sprinter del Caja Rural – Seguros RGA peleó hasta los últimos metros la victoria, no obstante y se pudo ver claramente que Jasper Philipsen con varios toques no le permitió ir hasta el fondo, a tal punto que evitó una caída, algo que hubiera sido más polémico este viernes en la ‘Ronda Gala’.

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Palabras de Fernando Gaviria: evita la polémica

“Al final nos pudimos ubicar bien, sentí buenas piernas y con Philipsen es un toque normal del final del sprint, es un corredor que siempre trata de correr legal, no se ve con ninguna intensión, es un toque de carrera que eso cuando tú corres es más que normal, ahora con tanta cámara que se hace más grande el problema, pero no pasó nada”, dijo Fernando Gaviria.

“No se sabe, porque al final cuando estás contra las vallas te entra un poco la duda, no voy a decir que frené, pero sí como que ‘fuaaa’, paso o no paso. Pero nada que hacer, así fue el sprint y ahora hay que seguir trabajando”, aseguró en diálogo con ESPN, sohre la maniobra de Jasper Philipsen.

“Ya vimos la meta más cerca. Al final con la etapa de ayer (09/07 en el Tourmalet) tan dura, creo que salimos bastante bien, ya es seguirlo intentando y mañana será otro día”, ultimó.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 10 de julio

Colombianos en la etapa 7 del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 14. Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 24:56:17 27. Harold Tejadaq XDS Astana Team “ 66. Egan Bernal Netcompany INEOS “ 133. Einer Rubio Movistar Team 2:05 135. Sergio Higuita XDS Astana Team “

olombianos en la clasificación general del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 11. Egan Bernal Netcompany INEOS 9:12 21. Harold Tejada XDS Astana Team 13:06 30. Sergio Higuita XDS Astana Team 26:37 63. Einer Rubio Movistar Team 1:03:34 163. Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 1:48:41

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