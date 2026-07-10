¿Se queda? Giro inesperado en Panama: Christiansen podría continuar

El entrenador no pondrá por encima lo económico.

Christiansen seguiría en Panamá. (Getty Images via AFP)

La continuidad de Thomas Christiansen al frente de la selección de Panamá volvió a dar un giro inesperado. Luego de que el jueves 9 de julio trascendiera que el entrenador y la Federación Panameña de Fútbol habían decidido no renovar el vínculo, las conversaciones entre ambas partes se reactivaron y el panorama cambió considerablemente, alimentando nuevamente la ilusión de los aficionados canaleros de seguir contando con el técnico que llevó al equipo a consolidarse entre las mejores selecciones de la región.

Inicialmente, todo apuntaba a que el ciclo del hispano-danés había llegado a su final. Los motivos eran dos. Por un lado, el aspecto económico, ya que el cuerpo técnico pretendía una mejora importante en relación con el contrato vigente. Por otro, la proximidad de las elecciones en la FEPAFUT hacía pensar que la actual dirigencia prefería no tomar una decisión que comprometiera a las nuevas autoridades, permitiendo que fueran ellas quienes eligieran libremente al entrenador que encabezará el próximo proceso.

Sin embargo, durante este viernes se produjo un nuevo acercamiento entre las partes y las negociaciones dieron un vuelco. Según trascendió, fue el propio Christiansen quien flexibilizó su postura respecto a las condiciones económicas. El entrenador dejó claro que, si bien considera justa una mejora salarial por el trabajo realizado en los últimos años, ese aspecto no sería un impedimento para continuar al frente del seleccionado nacional.

Ese gesto fue recibido de manera muy positiva por la dirigencia de la Federación, que desde un principio había manifestado su deseo de mantener al entrenador en el cargo. La posibilidad de conservar la base del proyecto deportivo siempre fue vista como el escenario ideal, especialmente teniendo en cuenta los buenos resultados obtenidos durante el ciclo de Christiansen y la consolidación de una identidad futbolística que llevó a Panamá a competir de igual a igual frente a las principales selecciones del continente.

A falta del anuncio oficial, todo indica que el técnico estaría dispuesto a seguir liderando el proyecto canalero incluso sin alcanzar el salario inicialmente solicitado. Esa decisión acercó nuevamente a las partes y redujo considerablemente las diferencias que parecían haber puesto punto final a la relación apenas un día antes. De no surgir nuevos inconvenientes, el acuerdo podría cerrarse en las próximas horas.

Para Panamá, la continuidad de Christiansen representaría una excelente noticia. El entrenador ha sido uno de los principales responsables del crecimiento futbolístico de la selección durante los últimos años y cuenta con el respaldo de buena parte del plantel, además del reconocimiento de la afición. Por ello, si finalmente se concreta la renovación, la FEPAFUT no solo mantendrá a uno de los técnicos más exitosos de su historia reciente, sino que también garantizará estabilidad de cara a los próximos desafíos internacionales.

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