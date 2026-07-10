¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 10 de julio? Resultados y posiciones

El antioqueño Fernando Gaviria fue uno de los protagonistas de la jornada, sin embargo al antioqueño no le alcanzó para pelear el triunfo.

Este viernes 10 de julio se disputó la etapa 7 del Tour de Francia 2026. Fueron 175.1 kilómetros de recorrido entre Hagetmau y Bordeaux, una etapa en su mayoría plana, con meta de esta misma modalidad. Fernando Gaviria lo intentó, fue tapado por los favoritos y vio cómo Tim Merlier finalmente se quedó con la victoria.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 10 de julio

Colombianos en la etapa 7 del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 14. Fernando Gaviria Caja Rural 24:56:17 27. Harold Tejadaq XDS Astana Team “ 66. Egan Bernal Netcompany INEOS “ 133. Einer Rubio Movistar Team 2:05 135. Sergio Higuita XDS Astana Team “

olombianos en la clasificación general del Tour de Francia

Posición Nombre Equipo Tiempo 11. Egan Bernal Netcompany INEOS 9:12 21. Harold Tejada XDS Astana Team 13:06 30. Sergio Higuita XDS Astana Team 26:37 63. Einer Rubio Movistar Team 1:03:34 163. Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 1:48:41

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la etapa 8 del Tour de Francia 2026?

Este sábado 11 de julio, la carrera está contemplada para iniciar a las 06:25 de la mañana (hora colombiana), a las 13:25 hora local. Iniciando en Périgueux y finalizando en Bergerac con 180.4 kilómetros de recorrido.

Egan Bernal, Sergio Higuita, Harold Tejada, Einer Rubio y Fernando Gaviria, van por una alegría colombiana en tierras ‘galas’, en una jornada que le beneficiará al antioqueño del Caja Rural, quien irá por su tercera victoria de etapa en su historial en Tour de Francia.

Así será la fracción 8 del Tour | Tour de Francia Oficial.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

En territorio colombiano, se podrán seguir todos los detalles de la ‘Ronda ‘Gala’ a través de ESPN y Disney+ en su plataforma streaming. Después de las 8:00 de la mañana, las señales de RCN y Caracol TV transmitirán la carrera.

Además, todos los detalles de esta nueva etapa, en Claro Sports puede consultar todas las impresiones con un completo minuto a minuto.

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