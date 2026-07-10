¿Cómo les fue a los colombianos en el Tour de Francia 2026 hoy 10 de julio? Resultados y posiciones

Publicado por Nelson Rivera

El antioqueño Fernando Gaviria fue uno de los protagonistas de la jornada, sin embargo al antioqueño no le alcanzó para pelear el triunfo.

Este viernes 10 de julio se disputó la etapa 7 del Tour de Francia 2026. Fueron 175.1 kilómetros de recorrido entre Hagetmau y Bordeaux, una etapa en su mayoría plana, con meta de esta misma modalidad. Fernando Gaviria lo intentó, fue tapado por los favoritos y vio cómo Tim Merlier finalmente se quedó con la victoria.

Colombianos en el Tour de Francia 2026: resultados y en qué posición quedaron hoy 10 de julio

Colombianos en la etapa 7 del Tour de Francia

PosiciónNombreEquipoTiempo
14.Fernando GaviriaCaja Rural24:56:17
27.Harold TejadaqXDS Astana Team
66.Egan BernalNetcompany INEOS
133.Einer RubioMovistar Team2:05
135.Sergio HiguitaXDS Astana Team

olombianos en la clasificación general del Tour de Francia

PosiciónNombreEquipoTiempo
11.Egan BernalNetcompany INEOS9:12
21.Harold TejadaXDS Astana Team13:06
30.Sergio HiguitaXDS Astana Team26:37
63.Einer RubioMovistar Team1:03:34
163.Fernando GaviriaCaja Rural – Seguros RGA 1:48:41

¿A qué hora salen mañana los colombianos en la etapa 8 del Tour de Francia 2026?

Este sábado 11 de julio, la carrera está contemplada para iniciar a las 06:25 de la mañana (hora colombiana), a las 13:25 hora local. Iniciando en Périgueux y finalizando en Bergerac con 180.4 kilómetros de recorrido.

Egan Bernal, Sergio Higuita, Harold Tejada, Einer Rubio y Fernando Gaviria, van por una alegría colombiana en tierras ‘galas’, en una jornada que le beneficiará al antioqueño del Caja Rural, quien irá por su tercera victoria de etapa en su historial en Tour de Francia.

Altimetría de la etapa 8 del Tour de Francia.
Así será la fracción 8 del Tour | Tour de Francia Oficial.

¿Quién transmite el Tour de Francia 2026 y dónde ver en vivo por TV y online?

En territorio colombiano, se podrán seguir todos los detalles de la ‘Ronda ‘Gala’ a través de ESPN y Disney+ en su plataforma streaming. Después de las 8:00 de la mañana, las señales de RCN y Caracol TV transmitirán la carrera.

Además, todos los detalles de esta nueva etapa, en Claro Sports puede consultar todas las impresiones con un completo minuto a minuto.

Lea también:

¡Del Huila hasta Antioquia! Así va a ser el recorrido de la Vuelta a Colombia 2026

Ciclismo

¡Del Huila hasta Antioquia! Así va a ser el recorrido de la Vuelta a Colombia 2026

Fernando Gaviria le huye a la polémica con Philipsen: "Vimos la meta cerca"

Ciclismo

Fernando Gaviria le huye a la polémica con Philipsen: "Vimos la meta cerca"

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 10 de julio

Ciclismo

Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026: resultados y clasificación general de este 10 de julio

Video