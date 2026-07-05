Resultados de los amistosos de Liga MX: ¿Cómo le fue hoy a los equipos en pretemporada?

América, Cruz Azul, Monterrey y Pumas continúan con su preparación rumbo al Apertura 2026 con una serie de partidos amistosos

Pumas ganó en su partido de pretemporada | Imago 7

Mientras la Copa del Mundo 2026 entra en su fase de eliminación directa, los clubes de la Liga MX continúan con su preparación para el torneo Apertura 2026. Los equipos aprovechan los encuentros amistosos para dar minutos a sus planteles, integrar refuerzos y comenzar a trabajar bajo las órdenes de los cuerpos técnicos que afrontarán el nuevo campeonato.

Con el arranque del certamen cada vez más cerca, América, Cruz Azul, Monterrey, Pumas y otros equipos mantienen actividad durante julio con una serie de compromisos que servirán para definir el funcionamiento del grupo antes del inicio oficial de la temporada.

Amistosos hoy 4 de julio: resultados completos

La jornada del sábado 4 de julio dejó actividad para varios equipos del fútbol mexicano, con los siguientes resultados:

4 de julio | FC Juárez 3-1 Mineros de Zacatecas | Estadio Olímpico Benito Juárez | 10:00 horas

4 de julio | Morelia 3-3 Cruz Azul | Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón | 18:30 horas

4 de julio | Cancún 0-3 Pumas | Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo | 19:00 horas

4 de julio | Jaiba Brava 0-2 América | Estadio Tamaulipas | 20:00 horas

Próximos amistosos: Agenda Liga MX

La actividad de pretemporada continuará durante la siguiente semana con partidos tanto en México como en Estados Unidos.

11 de julio | Monterrey vs Sporting FC | Estadio BBVA | 10:00 horas

11 de julio | Cruz Azul vs Comunicaciones FC | Ciudad Cooperativa, Hidalgo | 15:30 horas

11 de julio | América vs LA Galaxy | Dignity Health Sports Park | 21:30 horas

12 de julio | Pumas vs América de Cali | Estadio Universitario | 12:00 horas

¿Cuándo empieza el Apertura 2026 de la Liga MX?

La Liga MX confirmó que el torneo Apertura 2026 comenzará el jueves 16 de julio, apenas unos días después de la final de la Copa del Mundo 2026. La jornada 1 se disputará entre el 16 y el 18 de julio, marcando el regreso oficial de la competencia. El partido inaugural será Atlante vs Necaxa, encuentro que también representará el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División.

Con la cuenta regresiva en marcha, los equipos afinan los últimos detalles durante la pretemporada con el objetivo de llegar en condiciones al inicio del nuevo campeonato.

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