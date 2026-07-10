¿Y usted qué hubiera hecho? La perspectiva de Jáminton Campaz en su mano a mano ante Suiza

Se ha revelado la mirada que tenía Jáminton Campaz en la jugada del minuto 114 ante Suiza en el Mundial 2026.

Jáminton Campaz | Carl Recine / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP.

La eliminación de la Selección Colombia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue dando de qué hablar en el territorio ‘cafetero’. Los hinchas aún no se rehacen de lo que fue la decepción de haber caído en la tanda de panales ante Suiza en los octavos de final de la cita orbital.

Uno de los grandes señalados por la derrota ‘tricolor’ fue Jáminton Campaz. Pues, aparte de que ningún delantero centro logró anotar un gol en el campeonato mundial. El jugador de Rosario Central de Argentina tuvo la opción más clara del partido y no pudo mandar el balón al fondo de la red.

Al minuto 114, Camilo Vargas envió un balón largo que derivó en la humanidad de Granit Xhaka. De inmediato, Daniel Muñoz fue a presionar al volante suizo y logró forzar un error en el despeje, dejando el balón rebotando dentro del área europea. Allí llegó Jáminton Campaz, quien quedó mano a mano con Gregor Kobel, pero no pudo definir de la mejor manera y la mandó por encima de la portería.

Narrada la jugada, la BBC ha revelado un video donde se detona la visión que tenía el jugador de la Selección Colombia en la acción descrita. De ahí han salido muchos comentarios acusando que la definición, decisión y ejecución hubiera podido ser otra. Pues, como se mencionó anteriormente, esta fue, sin duda, la acción más clara de todos los 120 minutos para la ‘tricolor’.

👀🇨🇴 Esta fue la vista que tuvo Jáminton Campaz en su mano a mano al minuto 114 ante #Suiza pic.twitter.com/Nwzbt7slq4 — Nicolás Cadena (@nicocadena_) July 10, 2026

Las repercusiones de la acción de Jáminton Campaz

Más allá de haber desembocado en una tanda de penales que terminó con la eliminación de Colombia del Mundial 2026. En suelo ‘cafetero’ el suceso no se ha tomado de la mejor manera. Pues, el nivel de frustración, rabia y decepción ha llegado a tal punto de convertirse en amenazas hacía Jáminton Campaz y su familia.

Ya el jugador se ha pronunciado oficialmente en sus redes sociales, dejando un claro mensaje. “Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”.

Y la Federación Colombiana de Fútbol tampoco ha sido ajena a los acontecimientos y han rechazado de manera categórica las amenazas a la vida e integridad del futbolista y sus seres queridos. De hecho, por dicha situación el jugador no ha podido retornar a su país.

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